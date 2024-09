Bridgerton 4: Netflix ci presenta Sophie Baek, il nuovo interesse amoroso di Benedict, in un video

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha confermato che sarà l'attrice di Halo Yerin Ha a interpretare la donna che farà battere il cuore al personaggio di Luke Thompson: ecco tutto quello che sappiamo.

Yerin Ha ha già iniziato ad esercitarsi nel ballo per arrivare preparatissima alle riprese della quarta stagione di Bridgerton in cui interpreterà Sophie Baek. Netflix ha confermato che l'attrice coreano-australiana, conosciuta finora principalmente per i suoi ruoli nella serie Halo e nella miniserie Bad Behaviour, interpreterà l'interesse amoroso di Benedict (Luke Thompson) nel prossimo ciclo di episodi. Nel farlo, il servizio di video in streaming ha diffuso un video in cui la vediamo proprio alle prese con i preparativi per l'importante ruolo.

Bridgerton 4: Chi è Sophie Baek

Netflix ha fornito anche una descrizione ufficiale del personaggio di Sophie Baek che recita: "Sophie Baek è stata costretta a trascorrere gran parte della sua vita lavorando come domestica per il datore di lavoro più esigente della nobiltà londinese. Ma l'intraprendente Sophie trova sempre un modo per perseverare in circostanze avverse, circostanze che cambieranno drasticamente dopo che si travestirà per partecipare al ballo in maschera di Violet Bridgerton e incontrerà Benedict Bridgerton".

La storia di Benedict nella quarta stagione

La quarta stagione darà finalmente spazio al bohémien della famiglia e scapolo d'oro Benedict soffermandosi sulla sua storia d'amore in stile Cenerentola. Nel romanzo La proposta di un gentiluomo, Benedict si innamora dell'affascinante Sophie Beckett (qui diventata Baek, per concordare il cognome con le origini coereane della sua interprete), caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, del quale è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo in maschera dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover scappare. È compito di Benedict ritrovare quella ragazza che lo ha colpito al primo sguardo. "Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre", si legge in una prima sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

"Abbiamo fatto una prova di danza oggi. Ho pestato i piedi a Yerin solo una volta, il che è positivo", ha dichiarato Luke Thompson a Tudum di Netflix in una nuova intervista pubblicata in concomitanza con la conferma del casting. Ha ha aggiunto che le lezioni di danza sono state "davvero speciali e molto vulnerabili", aggiungendo: "La danza è come un'estensione delle loro emozioni e un modo per connettersi".