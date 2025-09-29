Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie

News Serie TV

Una nuova immagine della quarta stagione di Bridgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict.

Il conto alla rovescia per la quarta stagione di Bridgerton è ufficialmente iniziato. Dopo mesi di riprese e poche anticipazioni trapelate dal set, Netflix e Shondaland ci regalano il primo assaggio della prossima stagione con un'immagine molto evocativa: il primo poster ufficiale ci presenta la misteriosa dama d'argento che altro non è che Sophie Baek, interpretata dalla new entry Yerin Ha. Sophie, come sanno bene i lettori dei libri, è la donna che farà perdere la testa a Benedict (Luke Thompson) regalandoci la favola che sarà al centro della prossima stagione.

Bridgerton 4: Il poster ufficiale ci invita al ballo in maschera

Il poster mostra la cosiddetta dama d’argento di spalle, fasciata in un elegante abito argentato che riflette luce e mistero. La quarta stagione ci porterà al centro di una nuova favola d'amore, con il secondo fratello Bridgerton finalmente protagonista. Benedict, che fino ad ora si è mostrato restio all'idea di sistemarsi, sembra destinato a cambiare idea dopo un incontro inaspettato durante un sontuoso ballo in maschera organizzato da Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Proprio lì, Benedict rimane colpito da una ragazza vestita d'argento, una figura enigmatica e affascinante che cattura l’attenzione dell'intera alta società… per poi scomparire nel nulla. Ma dietro quella maschera si cela Sophie Baek, una giovane cameriera di umili origini, ora al servizio della temibile Lady Araminta Gun (Katie Leung). Benedict, ignaro della vera identità di Sophie, si troverà presto diviso tra l'ideale romantico della dama misteriosa e l’attrazione per una ragazza di umili origini.

I conflitti di classe nell'Età della Reggenza: Un nuovo tema in Bridgerton 4

Come sempre, Bridgerton non sarà solo romanticismo ma anche un affresco sociale. La prossima stagione, infatti, promette di esplorare più a fondo il conflitto tra le classi sociali, portando per la prima volta in primo piano storie ambientate nella working class londinese. La relazione tra Benedict e Sophie diventerà il simbolo di un amore che tenta di superare le barriere imposte dalla società dell'epoca.

Quando arriva la quarta stagione?

Riuscirà l'amore a vincere su tutto, anche sulle rigide convenzioni sociali? E Benedict riuscirà a guardare oltre le apparenze e riconoscere la donna che ha davvero fatto breccia nel suo cuore? Scopriremo tutto su Netflix nel 2026. La data ufficiale non è ancora stata annunciata, ma il poster conferma l'uscita fissata per il prossimo anno.