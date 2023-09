Brian Austin Green plaude alla forza di Shannen Doherty nella sua lotta contro il cancro

News Serie TV

La star di Beverly Hills, 90210 ha omaggiato l'ex collega Shannen Doherty in un'intervista con People.

Parole d'affetto quelle che Brian Austin Green fa arrivare all'ex co-star di Beverly Hills, 90210 Shannen Doherty in un'intervista con People mentre lei continua con forza e coraggio la sua battaglia contro un cancro al seno al quarto stadio.

"Shannen è amata e dovrebbe esserlo" ha detto Green, interprete nel teen drama di culto degli anni '90 di David Silver. "È una combattente. Nell'ultimo, dannato decennio ha dovuto affrontare sfide che sono semplicemente ardue. E lei sta dando assolutamente l'esempio e mostrando alla gente che, anche nei momenti difficili, puoi tenere la testa alta ed essere una brava persona. E lei lo è, è una persona straordinaria, e penso che sia un'ispirazione per le persone, dovrebbe esserlo".

La battaglia di Shannen Doherty

La Brenda Walsh di Beverly Hills, 90210 sta lottando contro un cancro al seno dal 2015, quando ha ricevuto la terribile diagnosi. Da allora si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e radioterapia grazie ai quali il tumore era in remissione. Nel 2020 ha dichiarato tuttavia che il cancro era tornato ed era al quarto stadio, quello metastasico in cui le cellule tumorali si spostano dalla zona in cui si sono formate a un'altra parte del corpo. Anche in questa drammatica fase, Doherty ha continuato a raccontare in modo molto onesto la sua malattia e le terapie a cui si sta sottoponendo, senza mai sottrarsi al suo pubblico.

Pochi giorni fa, ospite insieme a gran parte dei suoi ex colleghi di Beverly Hills, 90210 della convention '90s Con in Florida, l'attrice 52enne si è commossa parlando dei suoi sforzi per rimanere aggrappata alla vita e dopo che il pubblico le ha tributato una standing ovation di incoraggiamento, come abbiamo documentato qui. "Affronto ogni giorno una battaglia per la mia vita. Penso di essere davvero eccezionale", aveva detto. "Grazie mille. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere costantemente. E lo sto facendo, a quanto pare. Quindi, grazie".

Foto: Michael Buckner/Variety