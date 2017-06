Breaking Bad: La realtà virtuale permetterà di esplorarne il mondo

Conclusa dopo cinque stagioni, Breaking Bad e il suo mondo hanno ancora molto da raccontare. Lo sta dimostrando lo spin-off prequel Better Call Saul (la terza stagione in streaming su Netflix ogni martedì), e l'ideatore dei due show Vince Gilligan continuerà a farlo con una nuova iniziativa realizzata in collaborazione con la divisione PlayStation di Sony Computer Entertainment.

I dettagli non sono molti. Al momento Sony ha confermato soltanto di stare lavorando con Gilligan allo sviluppo di un'esperienza di realtà virtuale basata sulla popolare serie drammatica di AMC con Walter White e Jesse Pinkman. Non si tratta di un videogame, non sarà disponibile prima della fine dell'anno e, in una dichiarazione a TIME, il capo sviluppo di Sony Global Shawn Layden ha precisato nascere dalla volontà di ricorrere alla cultura pop per dare una maggiore spinta al nascente mercato della realtà virtuale.

"Abbiamo luminari di Hollywood e autori di serie tv, posti come lo Smithsonian e il Jet Propulsion Laboratory [della NASA] intenti a studiare ciò che questa tecnologia è in grado di fare", ha detto Layden. "Di recente abbiamo incontrato anche Vince Gilligan, l'ideatore di Breaking Bad, il quale ha fatto trapelare alcune informazioni su ciò cui stiamo lavorando insieme, per portare l'esperienza di Breaking Bad alla realtà virtuale. Non so come sarà, ma Vince ci sta mostrando quello che possiamo fare".