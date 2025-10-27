TGCom24
Home | Serie TV | News | Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off
Schede di riferimento
Boston Blue
Anno: 2025
3,2
Boston Blue
Blue Bloods
Anno: 2010
3,9
Blue Bloods
Marisa Ramirez
Marisa Ramirez
News Serie TV

Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off

Emanuele Manta

Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods incentrato su Danny Reagan, riporta Marisa Ramirez nei panni di Maria Baez. Apparirà in più episodi della prima stagione.

Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off

La nuova vita a Boston non terrà Danny Reagan lontano dalle vecchie questioni e dalle persone che lo circondavano fino all'altro ieri. Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods che sta continuando la storia del personaggio interpretato da Donnie Wahlberg, riporterà Marisa Ramirez nei panni di Maria Baez, l'ex partner di Danny al Dipartimento di Polizia di New York. Lo hanno confermato i co-ideatori Brandon Sonnier e Brandon Margolis, aggiungendo che la vedremo in più episodi.

Boston Blue: Il ritorno di Maria Baez

Nel secondo episodio di Boston Blue, parlando con suo figlio Sean (ora interpretato da Mika Amonsen, che ha sostituto l'attore di Blue Bloods Andrew Terraciano) dopo la decisione di stabilirsi a Boston, Danny ha detto: "Io e Maria troveremo una soluzione". Su TVLine, Margolis ha incoraggiato il pubblico a non perdere il prossimo episodio. "Baez tornerà, più volte nella prima stagione, ed è una storia che racconteremo", ha detto. "La difficoltà di trasferirsi in un posto nuovo e ciò che ci si lascia alle spalle è al centro dell'attenzione, e questo include il rapporto con Baez, che continua in diversi episodi in questa stagione".

Ramirez sarà il secondo membro del cast regolare di Blue Bloods a tornare accanto a Danny in Boston Blue: l'episodio d'apertura ha ospitato Bridget Moynahan nuovamente nei panni della sorella Erin Reagan. Detto questo, c'è posto per altri ritorni, incluso quello di Tom Selleck e del suo Frank Reagan? La risposta di Margolis è stata: "Siamo aperti ad avere quanti più Reagan possibile a questo tavolo. Siamo fortunati che l'universo di Blue Bloods abbia così tanti personaggi interessanti da cui attingere, perciò le opportunità sono molte. Questo è tutto ciò che mi è permesso dire".

Il rapporto tra Danny e Maria

Alla fine di Blue Bloods, Maria aveva accettato la proposta di Danny di uscire a mangiare una pizza insieme, suggerendo un avvicinamento romantico tra i due personaggi. La premiere di Boston Blue - attenzione alle anticipazioni! - lo ha confermato, sebbene i due debbano "accontentarsi" di una relazione a distanza dopo i motivi che hanno spinto Danny a lasciare New York per raggiungere suo figlio a Boston. "L'ho trovato davvero, davvero dolce e generoso, e una vera sorpresa per tutti i fan di Blue Bloods", ha detto Ramirez in una recente occasione. "La serie avrebbe potuto semplicemente andare da un'altra parte e dire: 'Oh, sai, Baez e Danny si sono lasciati. Che problema c'è? Andiamo avanti'". E parlando della loro lontananza, ha aggiunto: "Bisogna sempre stare attenti con le relazioni a distanza. Non si sa mai cosa può succedere. Bisogna sempre stare attenti".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Boston Blue
Anno: 2025
3,2
Boston Blue
Blue Bloods
Anno: 2010
3,9
Blue Bloods
Marisa Ramirez
Marisa Ramirez
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
news Serie TV IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
Victorious: Lo spin-off su Trina Vega con Daniella Monet ordinato a Netflix
news Serie TV Victorious: Lo spin-off su Trina Vega con Daniella Monet ordinato a Netflix
Stranger Things 5, il co-ideatore anticipa il rapporto incrinato tra Dustin e Steve
news Serie TV Stranger Things 5, il co-ideatore anticipa il rapporto incrinato tra Dustin e Steve
The Boys: Mexico, lo spin-off seguirà gli eventi di The Boys 5
news Serie TV The Boys: Mexico, lo spin-off seguirà gli eventi di The Boys 5
Nobody Wants This 2, Kristen Bell e l’ideatrice riflettono sulla decisione di Joanne nel finale
news Serie TV Nobody Wants This 2, Kristen Bell e l’ideatrice riflettono sulla decisione di Joanne nel finale
The Morning Show 4, Greta Lee conferma che Stella non tornerà: "Penso sia un addio"
news Serie TV The Morning Show 4, Greta Lee conferma che Stella non tornerà: "Penso sia un addio"
Il Mostro 2 si farà? Il finale della prima stagione su Netflix nasconde un segreto...
news Serie TV Il Mostro 2 si farà? Il finale della prima stagione su Netflix nasconde un segreto...
Desperate Housewives, anche Vanessa Williams si esprime sul reboot Wisteria Lane
news Serie TV Desperate Housewives, anche Vanessa Williams si esprime sul reboot Wisteria Lane
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
IT: Welcome to Derry
The Witcher
Il Mostro
Nobody Wants This
Boots
Robin Hood
The Diplomat
Maxton Hall - Il mondo tra di noi
Gen V
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Stranger Things
Bridgerton
Vai a Tutte le Serie TV