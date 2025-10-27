Boston Blue: Marisa Ramirez sarà di nuovo Baez in diversi episodi dello spin-off

News Serie TV

Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods incentrato su Danny Reagan, riporta Marisa Ramirez nei panni di Maria Baez. Apparirà in più episodi della prima stagione.

La nuova vita a Boston non terrà Danny Reagan lontano dalle vecchie questioni e dalle persone che lo circondavano fino all'altro ieri. Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods che sta continuando la storia del personaggio interpretato da Donnie Wahlberg, riporterà Marisa Ramirez nei panni di Maria Baez, l'ex partner di Danny al Dipartimento di Polizia di New York. Lo hanno confermato i co-ideatori Brandon Sonnier e Brandon Margolis, aggiungendo che la vedremo in più episodi.

Boston Blue: Il ritorno di Maria Baez

Nel secondo episodio di Boston Blue, parlando con suo figlio Sean (ora interpretato da Mika Amonsen, che ha sostituto l'attore di Blue Bloods Andrew Terraciano) dopo la decisione di stabilirsi a Boston, Danny ha detto: "Io e Maria troveremo una soluzione". Su TVLine, Margolis ha incoraggiato il pubblico a non perdere il prossimo episodio. "Baez tornerà, più volte nella prima stagione, ed è una storia che racconteremo", ha detto. "La difficoltà di trasferirsi in un posto nuovo e ciò che ci si lascia alle spalle è al centro dell'attenzione, e questo include il rapporto con Baez, che continua in diversi episodi in questa stagione".

Ramirez sarà il secondo membro del cast regolare di Blue Bloods a tornare accanto a Danny in Boston Blue: l'episodio d'apertura ha ospitato Bridget Moynahan nuovamente nei panni della sorella Erin Reagan. Detto questo, c'è posto per altri ritorni, incluso quello di Tom Selleck e del suo Frank Reagan? La risposta di Margolis è stata: "Siamo aperti ad avere quanti più Reagan possibile a questo tavolo. Siamo fortunati che l'universo di Blue Bloods abbia così tanti personaggi interessanti da cui attingere, perciò le opportunità sono molte. Questo è tutto ciò che mi è permesso dire".

Il rapporto tra Danny e Maria

Alla fine di Blue Bloods, Maria aveva accettato la proposta di Danny di uscire a mangiare una pizza insieme, suggerendo un avvicinamento romantico tra i due personaggi. La premiere di Boston Blue - attenzione alle anticipazioni! - lo ha confermato, sebbene i due debbano "accontentarsi" di una relazione a distanza dopo i motivi che hanno spinto Danny a lasciare New York per raggiungere suo figlio a Boston. "L'ho trovato davvero, davvero dolce e generoso, e una vera sorpresa per tutti i fan di Blue Bloods", ha detto Ramirez in una recente occasione. "La serie avrebbe potuto semplicemente andare da un'altra parte e dire: 'Oh, sai, Baez e Danny si sono lasciati. Che problema c'è? Andiamo avanti'". E parlando della loro lontananza, ha aggiunto: "Bisogna sempre stare attenti con le relazioni a distanza. Non si sa mai cosa può succedere. Bisogna sempre stare attenti".