Boston Blue: Danny con le mani in alto nel primo trailer dello spin-off di Blue Bloods

Ecco il primo trailer del nuovo poliziesco di CBS Boston Blue, spin-off dell'apprezzato Blue Bloods, con Donnie Wahlberg di nuovo nei panni del detective Danny Reagan.

La nuova vita di Danny Reagan a Boston non sarà facile. Non subito, almeno. Il primo trailer di Boston Blue, lo spin-off che continua la storia dell'amato personaggio di Blue Bloods, lo mostra con le mani al cielo, inseguito in un vicolo da una detective con il volto della star di Star Trek: Discovery Sonequa Martin-Green. Si tratta ovviamente di un malinteso e quella stessa donna diventerà presto la sua nuova partner.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/boston-blue/3750/video/?vid=47903" title="Trailer Ufficiale: Trailer Ufficiale della serie spin-off di Blue Bloods con Donnie Wahlberg - HD">Trailer Ufficiale: Trailer Ufficiale della serie spin-off di Blue Bloods con Donnie Wahlberg - HD</a>

La trama e i personaggi di Boston Blue

In onda negli Stati Uniti su CBS dal 17 ottobre, Boston Blue vede l'ex detective della Polizia di New York Danny Reagan (interpretato nuovamente da Donnie Wahlberg) trasferirsi nel Massachusetts e accettare un incarico presso la polizia di Beantown (com'è anche chiamata Boston), dove è affiancato dalla detective Lena Silver (Martin-Green), figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine, proprio come i Reagan. Sin dalle prime battute nel trailer, si intuisce come i due provengano da mondi diversi.

L'arrivo in città di Danny ha a che fare con la sua volontà di vigilare sul figlio Sean (Mika Amonsen, che ha sostituto l'attore di Blue Bloods Andrew Terraciano), trasferitosi per iniziare una nuova fase della sua vita come agente di pattuglia. Il ragazzo si è impegnato per portare avanti l'eredità della sua famiglia, ma voleva farlo alle proprie condizioni, il che significava unirsi a un dipartimento lontano da New York. La decisione di Danny di raggiungerlo e rimanere con lui offrirà a questo duo padre-figlio l'opportunità di riconnettersi a un livello più profondo.

Nel frattempo, l'unita famiglia Silver darà allo spin-off l'opportunità di portare sullo schermo qualcosa di molto simile alle frequenti cene di famiglia dei Reagan in Blue Bloods. Raggiunta una tregua precaria, Lane invita Danny allo Shabbat del venerdì sera - lei, sua madre Mae (Gloria Reuben, E.R. - Medici in prima linea), la sua sorellastra Sarah (Maggie Lawson, Psych) e suo fratello Jonah (Marcus Scribner, Black-ish) si sono convertiti all'ebraismo -, dove suo nonno, il Reverendo Peters (Ernie Hudson, Quantum Leap), informa il nuovo ospite che "Siamo un'unica famiglia e abbiamo fede in essa".