Bosé: Il trailer della miniserie di Paramount+ che racconta Miguel Bosé

News Serie TV

Il drama biografico sarà disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 3 novembre.

La tanto chiacchierata miniserie di Paramount+ basata sulla vita del cantante, attore e ballerino spagnolo naturalizzato italiano Miguel Bosé non è più un mistero come molte cose di lui. In attesa dell'uscita il 3 novembre (anche in Italia), Bosé si mostra in un trailer diffuso in anteprima esclusiva da Variety. Lo fa insieme con i suoi protagonisti, la star della tv spagnola Iván Sánchez e l'emergente José Pastor, che interpretano l'artista nelle diverse fasi della sua vita.

Miguel Bosé: Su Paramount+ la miniserie che ne racconta la vita

Bosé racconta in 6 episodi la tumultuosa vita di Miguel Bosé, nato in una delle famiglie più famose della Spagna degli anni '50, figlio del torero Luis Miguel Dominguín e dell'attrice Lucia Bosé. Il drama biografico si sofferma su diversi periodi - dall'infanzia all'adolescenza - della vita dell'artista spagnolo, fino al periodo in cui ebbe più successo vincendo, tra i tanti premi, i prestigiosi Grammy Award, MTV Music Award e Billboard Latin Music Award.

La miniserie rivela segreti finora tenuti nascosti e racconta le storie dietro alcuni dei più grandi successi musicali del cantante, svelando come la popolarità, spesso, si paghi a caro prezzo. Quindi la sua arte, un mix tra il glam e l'ambiguità sessuale di David Bowie e le più morbide melodie italiane, e anche il suo privato, con quella costante ricerca della felicità che partiva dalla riconciliazione con il suo passato, in particolare un padre che lui amava ma che lo disprezzava perché non era un vero hombre. Il trailer ritrae Miguel Bosé mentre tira cocaina, fa sesso e si innamora di uomini e donne. "E se fossi tossicodipendente e omosessuale, e allora?", dice a un talk show televisivo.

"Circondato da un alone di mistero, Miguel Bosé è sempre stato molto riservato. Per la prima volta ed esclusivamente su Paramount+, la miniserie Bosé abbatte i muri rivelando i punti di forza e le debolezze del cantautore, offrendo al pubblico uno sguardo intimo sulla sua vita", spiega la piattaforma. Ogni episodio si concentra su una diversa canzone di Bosé. Il resto del cast include Nacho Fresneda nel ruolo del padre di Bosé, Luis Miguel Dominguín; Valeria Solarino di sua madre Lucía Bosé; Alicia Borrachero di La Tata, una figura fondamentale nella vita di Bosé; Ana Jara della migliore amica del cantante, Rosa Lagarrigue; José Sospedra di Pablo Alborch; Miguel Ángel Muñoz del cantante Julio Iglesias; e Mariela Garriga di Facio.