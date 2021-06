Bosch: L'esplosivo trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi della serie tv con Titus Welliver in streaming su Prime Video dal 25 giugno.

A poche settimane dall'arrivo su Prime Video, il 25 giugno, la settima e ultima stagione del crime drama di successo Bosch, nella quale Titus Welliver veste i panni sempre impeccabili dell'omonimo personaggio creato dallo scrittore Michael Connelly, si mostra in nuovo, esplosivo trailer ufficiale.

Bosch 7: La trama dell'ultima stagione

Basata sul romanzo di Connelly La strategia di Bosch e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato, la settima stagione - lunga otto episodi, due in meno rispetto alle precedenti - racconta di una bambina di 10 anni che muore tra le fiamme e del detective Harry Bosch che rischia tutto per portare l'assassino davanti alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Accanto al protagonista ritroviamo Jamie Hector nei panni del detective Jerry Edgar, Amy Aquino del tenente Grace Billets, Madison Lintz di Maddie Bosch, la figlia del protagonista, e Lance Reddick del capo della polizia Irvin Irving. "Harry arriva a un punto in cui diventa molto, molto pericoloso per i cattivi", ha spiegato Welliver a Entertainment Weekly. "La sua ricerca [di giustizia] si fa implacabile, come del resto è successo in tutti gli altri casi".

Poi lo spin-off

Risale allo scorso marzo la notizia dell'ordine a IMDb TV di uno spin-off sequel incentrato sugli stessi personaggi di Bosch. Nello specifico, il crime drama senza titolo vedrà Bosch imbarcarsi nel prossimo capitolo della sua carriera, quando si ritroverà a lavorare con il nemico di una volta Honey 'Money' Chandler (Mimi Rogers). Una coppia improbabile con una storia intensa e complicata, Harry e Honey dovranno unire le forze per fare l'unica cosa su cui sono assolutamente d'accordo: giustizia. "Fatico a chiamarlo spin-off perché in realtà non lo è; è semplicemente la continuazione della saga di Harry Bosch", ha detto l'attore del progetto. "È in un posto diverso, ma è una continuazione... Verranno fuori molte cose verso la fine di quest'ultima stagione di Bosch che getteranno le basi su dove troveremo questi tre personaggi [ci sarà anche Maddie] quando partiremo con la nuova serie".