Bosch: L'eredità, il video-annuncio della data di uscita della stagione finale celebra Harry Bosch

Lo spin-off di Bosch tornerà su Prime Video dal 27 marzo con gli ultimi 10 episodi.

Nove stagioni, due serie, un detective leggendario... E non è ancora finita! Con un video che celebra la figura dell'ex detective e investigatore privato Harry Bosch, interpretata con successo da oltre 10 anni da Titus Welliver, Prime Video annuncia che la terza e ultima stagione del poliziesco Bosch: L'eredità sarà disponibile in streaming dal 27 marzo, la prima settimana con quattro episodi e poi un nuovo doppio appuntamento ogni giovedì.

Bosch L'eredità: Stagione Finale: Il Trailer Ufficiale della Serie - HD

Bosch: L'eredità, cosa chi aspetta nella terza e ultima stagione

Nel capitolo conclusivo di Bosch: L'eredità, basato sui romanzi di Michael Connelly La stella del deserto (2022) e Ghiaccio nero (1993), l'indagine sull'omicidio di Kurt Dockweiler porta alla luce pericolosi segreti e minaccia di rovinare la vita dei tre protagonisti - Harry Bosch, Honey 'Money' Chandler (Mimi Rogers) e la figlia del primo Maddie Bosch (Madison Lintz). La scomparsa di una famiglia perseguita Harry e lo costringe a confrontarsi con i limiti della giustizia. Nel frattempo, in una corsa molto combattuta, Honey è pronta a diventare il prossimo procuratore distrettuale di Los Angeles, mentre Maddie rimane coinvolta in una serie di violente rapine in casa.

L'ultimo episodio della serie sarà di fatto l'inizio di un'altra con l'introduzione della detective Renée Ballard, interpretata dalla star di Nikita Maggie Q, dal prossimo autunno protagonista di un nuovo spin-off ancora senza titolo. A capo della nuova divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - un'unità di soli volontari, scarsamente finanziata e con il maggior carico di casi della città -, Ballard affronta questi casi raffreddati dal tempo con empatia e determinazione. Quando scopre una cospirazione più grande durante le sue indagini, si affida all'aiuto del suo alleato in pensione, Harry Bosch, per affrontare i pericoli che minacciano sia la sua unità che la sua vita.

"Che corsa straordinaria è stata. Non avrei potuto chiedere un adattamento migliore del mio lavoro", ha dichiarato Connelly in un comunicato. "Guidati da Titus Welliver e dagli showrunner Eric Overmyer e Tom Bernardo, e da una grande partnership con Amazon MGM Studios, penso che abbiamo definito l'inizio dell'era dello streaming con il miglior poliziesco di sempre".