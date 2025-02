Bosch: L'eredità, Harry Bosch affronta il suo ultimo caso nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

L'appuntamento con la terza e ultima stagione di Bosch: L'eredità, con Titus Welliver protagonista, è fissato per il 27 marzo su Prime Video.

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Bosch: L'eredità, la serie che ha continuato a raccontare i casi di Harry Bosch, ex detective della polizia di Los Angeles in pensione e ora investigatore privato interpretato da Titus Welliver. Il capitolo finale debutterà il 27 marzo con i primi quattro episodi. La stagione, composta da dieci episodi, sarà disponibile in streaming Prime Video, con nuovi episodi che usciranno ogni settimana fino al gran finale previsto per il 17 aprile.

Bosch: L'eredità, la trama dell'ultima stagione

La terza stagione si basa sui romanzi bestseller di Michael Connelly, La stella del deserto (2022) e Ghiaccio nero (1993), e farà scoprire ai fan segreti oscuri che metteranno a rischio la vita dei protagonisti. In particolare, il caso di un omicidio, quello di Kurt Dockweiler, diventa il fulcro delle indagini e minaccia di sconvolgere l'esistenza di Harry Bosch, di sua figlia Maddie (Madison Lutz), che sta lottando per affermarsi come poliziotta sulle strade di Los Angeles, e dell'avvocatessa Honey "Money" Chandler (Mimi Rogers), che cerca di mantenere salda la sua fede nel sistema giudiziario.

Nel trailer ufficiale della stagione finale, Harry Bosch affronta le ombre del suo passato. "Vuoi davvero sapere?" chiede a sua figlia Maddie mentre lei cerca di barcamenarsi come meglio può in un lavoro che ogni giorno mette alla prova i suoi principi morali e la sua sicurezza. Questo scambio tra padre e figlia apre una porta su un passato che rischia di riaffiorare con conseguenze drammatiche. La scomparsa di una famiglia scuote profondamente Bosch, che sarà costretto ad affrontare i limiti della giustizia, e la corsa per la carica di procuratore distrettuale di Los Angeles si fa sempre più tesa, con Honey Chandler pronta a diventare la protagonista di una delle battaglie legali più importanti della sua carriera. Nel frattempo, Maddie si ritrova coinvolta in una serie di rapine violente, che mettono a rischio la sua vita e quella delle persone a lei care.

L'eredità continua con lo spin-off sulla detective Renée Ballard

L'ultimo episodio di Bosch: L'eredità darà di fatto inizio a una nuova saga con l'arrivo della detective Renée Ballard, interpretata da Maggie Q (Nikita). La detective Ballard, che avrà un proprio spin-off senza titolo previsto per il prossimo autunno, sarà alla guida della divisione dei casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Questa unità, formata esclusivamente da volontari, è scarsamente finanziata e affronta il maggior numero di casi irrisolti della città. Determinata e con una forte empatia, Renée cercherà di risolvere questi casi dimenticati, ma quando scoprirà una cospirazione più grande, si troverà costretta a chiedere l'aiuto di Harry Bosch, ormai in pensione, per combattere i pericoli che minacciano sia la sua squadra che la sua vita.