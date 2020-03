Bosch 6 su Amazon Prime Video dal 17 aprile: Il trailer ufficiale

News Serie TV

Per il detective interpretato da Titus Welliver sarà il penultimo caso.

La sesta stagione di Bosch ha i giorni contati: Amazon Prime Video ha annunciato che il crime drama di successo con Titus Welliver nei panni del celebre detective creato dallo scrittore Michael Connelly tornerà in streaming con dieci nuovi episodi il 17 aprile, e per l'occasione ne ha diffuso il trailer ufficiale.





Bosch: Il caso della stagione 6

Penultimo ciclo delle storie e delle indagini di Harry Bosch (la serie è stata già rinnovata per una settima e ultima stagione), la stagione 6 ruota attorno all'assassinio di un fisico medico e alla scomparsa del materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé. Il detective si ritrova così a gestire una situazione complessa quando le indagini sull'omicidio interessano - in modo alquanto caotico - anche i federali, il tutto mentre una minaccia catastrofica incombe su Los Angeles, la città che ha giurato di servire e proteggere.

Bosch: Il cast e le nuove aggiunte

Nei nuovi episodi ritroveremo Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) della tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) di Maddie Bosch e Lance Reddick (Fringe) del Capo Irvin Irving. Si aggiungono Carter MacIntyre (Benched), scelto per il ruolo di Clifford Maxwell, un agente dell'FBI che lavora allo stesso caso di Bosch; Adam J. Harrington (Dirty John) di Jack Brenner, un collega di Maxwell; Terrence Terrell (The First Wives Club) di Marvel, un gangster giamaicano; Abby Brammell (9-1-1) di Heather Strout, una donna forte e intelligente che potrebbe o non potrebbe essere coinvolta nei problemi del marito; e Bambadjan Bamba (The Good Place) di Remi Toussaint, il braccio destro di Jacques Avril.