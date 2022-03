Borgen, il revival della serie danese su Netflix a giugno: Le prime foto

News Serie TV

Borgen: Power & Glory riporta Sidse Babett Knudsen nei panni di Birgitte Nyborg, ora Ministro degli Affari Esteri.

Due anni dopo la notizia che Borgen sarebbe tornata in tv con nuovi episodi, Netflix annuncia che Borgen: Power & Glory, revival dell'apprezzato drama politico danese terminato nel 2014, sarà disponibile nei mercati internazionali dal 2 giugno. E, nel frattempo, ne ha diffuso le prime foto ufficiali.

Borgen: Power & Glory, come continua la storia

Scritta nuovamente da Adam Price, Borgen: Power & Glory riporta Sidse Babett Knudsen nei panni della carismatica Birgitte Nyborg, Primo Ministro donna nella storia della Danimarca. Seguiamo lei, ora Ministro degli Affari Esteri, il suo staff e i giornalisti al suo seguito mentre la serie affronta importanti questioni politiche, tra le quali il ruolo del Regno di Danimarca nel mondo moderno, la battaglia delle superpotenze per il controllo dell'Artide e, non ultima, la crisi climatica. Quando una compagnia di trivellazioni trova improvvisamente il petrolio in Groenlandia, inizia una disputa internazionale per il potere nell'Artide. Nyborg deve accettare il fatto che, nonostante il rapporto del "fratello maggiore" della Danimarca con la Groenlandia, quando si tratta di superpotenze mondiali, è il suo Paese a essere l'attore minore, e per di più un po' indisciplinato.

Dalla serie originale torna anche Birgitte Hjort Sørensen, interprete della giornalista Katrine Fønsmark, ora a capo del dipartimento news di una grande tv nazionale. Con lei Søren Malling (interprete di Torben Friis), Signe Egholm Olsen (Anne Sophie Lindenkrone), Mikael Birkkjær (Phillip Christensen), Lisbeth Wulff (Pia Munk), Lars Mikkelsen (Søren Ravn), Laura Allen Müller Smith (Nadia Barazani), Jens Albinus (Jon Berthelsen), Lars Knutzon (Bent Sejrø), Peter Mygind (Michael Laugesen), Morten Kirkskov (Niels Erik Lund) e Angunnguaq Larsen (Jens Enok Berthelsen). Si aggiungono invece Mikkel Boe Følsgaard (The Rain), Nivi Pedersen, Svend Hardenberg, Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Özlem Saglanmak (The Bridge), Simon Bennebjerg (Pagten), Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang e Darren Pettie (Sneaky Pete).