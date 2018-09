BoJack Horseman: Il trailer ufficiale della stagione 5

L'ideatore di Sons of Anatchy Kurt Sutter lavora a un pilota per FX

Il futuro di Kurt Sutter è legato a FX. Oltre alla settima e ultima stagione di Sons of Anarchy, lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo lavorerà a un nuovo progetto per il network via cavo, The Bastard Executioner. Già ordinato il pilota di quello che è descritto come un drama storico incentrato su un guerriero a cavallo al s...