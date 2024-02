Blue Mountain State potrebbe tornare in tv con un sequel e Alan Ritchson di nuovo nel cast

News Serie TV

Pronti a tornare anche gli altri membri del cast Darin Brooks e Chris Romano.

I più giovani di voi probabilmente non la conosceranno, gli altri la ricorderanno col sorriso: Blue Mountain State, la comedy sportiva del 2010 trasmessa per tre stagioni dall'allora Spike (oggi Paramount Network), potrebbe tornare in gioco con un sequel. L'aspetto ancora più interessante è che tre dei suoi protagonisti, incluso Alan Ritchson, oggi una star delle serie d'azione grazie al suo ruolo nella seguitissima Reacher di Prime Video, sono pronti a riprendere i loro ruoli.

Blue Mountain State: Cosa raccontava la serie tv con Alan Ritchson

Creata da Eric Falconer e Chris Romano, con quest'ultimo anche protagonista insieme a Ritchson e l'altro membro del cast pronto a tornare Darin Brooks, Blue Mountain State, che per chi volesse è disponibile in Italia in streaming su Prime Video, ha raccontato le dissacranti vicende degli studenti dell'omonima università immaginaria tra partite di football, feste frenate, abuso di alcol, sesso, droghe e nonnismo.

La serie seguiva in particolare tre matricole: il quarterback Alex (Brooks), convinto che far parte dei Goats gli garantirà notorietà e belle ragazze e che si ritrova a fare i conti con l'egocentrismo e la follia di Thad (Ritchson), il capitano della squadra; la mascotte Sammy (Romano), il classico sfigatello compagno di stanza di Alex e fratellastro della cheerleader Mary (Frankie Shaw), una delle ragazze più sexy del campus; e il running back Craig (Sam Jones III), un giocatore molto capace e con una fidanzata estremamente possessiva.

La serie fu cancellata dopo tre stagioni ma, grazie a un'iniziativa dei fan, che raccolsero 1,5 milioni di dollari con una campagna su Kickstarter, proseguì le sue storie nel film Blue Mountain State: The Rise of Thadland. Secondo diverse fonti, lo studio di produzione Lionsgate Television si è mosso per trovare al progetto di un sequel una casa, con Prime Video e Netflix, dove gli episodi precedenti hanno trovato un nuovo pubblico, tra le possibili destinazioni. Ulteriori dettagli non sono al momento disponibili, tranne appunto che Brooks, Ritchson e Romano dovrebbero riprendere i loro ruoli.