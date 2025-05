Blue Bloods: Sonequa Martin-Green sarà la nuova partner di Danny nello spin-off Boston Blue

News Serie TV

In Boston Blue, il nuovo spin-off di Blue Bloods in arrivo quest'autunno, Donnie Wahlberg sarà affiancato dalla star di Star Trek: Discovery Sonequa Martin-Green.

La nuova partner del detective Danny Reagan in Boston Blue, atteso spin-off del poliziesco di successo Blue Bloods, ha un volto, ed è tra i più amati della tv. Sonequa Martin-Green, attrice reduce dalla fortunata esperienza di Star Trek: Discovery e conosciuta anche per i suoi trascorsi in The Walking Dead, affiancherà Donnie Wahlberg nella nuova serie di CBS in onda dal prossimo autunno, nello stesso slot del venerdì che era stato di Blue Bloods.

Boston Blue: La trama dello spin-off e il ruolo di Sonequa Martin-Green

Boston Blue vedrà Danny Reagan lasciare New York City e la sua influente famiglia per assumere un incarico presso la polizia di Boston, nel Massachusetts. Qui lavorerà con la detective Lena Peters (il personaggio interpretato dalla Martin-Green), figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine, esattamente come i Reagan.

"A Danny non piace molto Boston, come scopriremo", ha anticipato Wahlberg a un evento per la stampa. "È un newyorchese, è un tifoso dei Mets e dei Jets...". Rivolgendosi al nuovo collega, Martin-Green ha aggiunto: "Ti divertirai un mondo a prendermi in giro. E dovrò imparare a parlare con un accento di Boston davvero buono, così potrò metterlo al suo posto qualche volta!". Il protagonista ha assicurato che, nella nuova serie, "la storia di Danny continuerà quella della famiglia Reagan. Non si può avere Danny senza i Reagan. Ci sarà tessuto connettivo con la vecchia famiglia. Ma scopriremo anche una nuova famiglia", i Silver, "e porteremo avanti la tradizione di raccontare le loro storie e di continuare a raccontare le storie dei Reagan. Nessun fan di Blue Bloods rimarrà deluso. Stiamo lavorando a questo universo in un modo di cui credo gli spettatori di Blue Bloods saranno molto felici".