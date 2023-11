Blue Bloods si concluderà con la stagione 14, divisa in due parti

News Serie TV

Il poliziesco con Tom Selleck tornerà in tv negli Stati Uniti il 16 febbraio.

I Reagan continueranno a portare la giustizia nelle strade di New York City ancora per un anno. Poi verrà il momento dei saluti. CBS ha annunciato che il poliziesco Blue Bloods si concluderà con la prossima, quattordicesima stagione. Questa si comporrà di 18 episodi, non tutti in onda durante l'attuale stagione televisiva. I primi 10 saranno proposti tra la fine dell'inverno (dal 16 febbraio) e la primavera, in ritardo di diversi mesi a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA terminati nelle scorse settimane, e i restanti 8 il prossimo autunno.

Blue Bloods chiude dopo 14 stagioni: Le dichiarazioni

"Blue Bloods sarà per sempre un'amata parte dell'eredità di CBS", hanno affermato in una dichiarazione congiunta la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach e il presidente di CBS Studios David Stapf. "Saremo per sempre grati al leggendario Leonard Goldberg per aver sviluppato questa serie distintiva e allo straordinario cast guidato da Tom Selleck, che l'America ha abbracciato come una famiglia e ha guardato come gradita ospite alla tavola dei Reagan. Ringraziamo sinceramente anche gli incredibili team di scrittura e produzione guidati dal produttore esecutivo Kevin Wade, per anni di episodi avvincenti mentre lavorano a questo capitolo finale che ci aspettiamo sarà la stagione più soddisfacente per i nostri fedeli spettatori".

Wade ha aggiunto: "Blue Bloods lascerà dietro di sé un'eredità duratura che è stata costruita collettivamente dal nostro straordinario cast, dai nostri sceneggiatori di talento e creativi instancabili, e dalla migliore troupe del settore... Non vediamo l'ora di offrire ai fan una stagione finale emozionante ed emotivamente soddisfacente, e saremo per sempre grati per il loro entusiasmo e la loro lealtà in tutti questi anni".

Infine, il commento del protagonista Tom Selleck: "Negli ultimi 13 anni, è stato un onore e un privilegio lavorare a questo show che non solo celebra gli uomini e le donne che proteggono e servono a New York City, ma mostra anche l'importanza della famiglia. Lavorare al fianco di questi incredibili attori, sceneggiatori, produttori, registi e membri della troupe è stato un sogno diventato realtà e sono grato di aver fatto parte di questo straordinario gruppo per oltre 275 episodi. Grazie a CBS Studios e CBS Network per il loro costante supporto e offriamo un sentito ringraziamento ai fan che si sono uniti a noi ogni venerdì sera".