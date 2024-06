Blue Bloods non finisce più? In lavorazione uno spin-off

News Serie TV

La rivelazione di un dirigente di Paramount mentre la serie si avvia alla conclusione dopo 14 stagioni.

Le storie della famiglia Reagan potrebbero non finire con la stagione 14 di Blue Bloods, l'ultima dell'amato poliziesco con protagonista Tom Selleck. Poche ore fa, in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, il co-CEO di Paramount Global Brian Robbins ha lasciato intendere che uno spin-off di Blue Bloods è in lavorazione in vista della sua conclusione entro fine anno a CBS.

Blue Bloods: In arrivo uno spin-off?

"Per la tv, sono in arrivo nuove estensioni di franchise per Dexter, Billions e Blue Bloods" ha detto Robbins agli azionisti, aggiungendo che "la hit di CBS Fire Country si mostra molto promettente". In effetti, l'amministratore delegato non ha rivelato nulla di nuovo, in buona parte. Sono state già annunciate nuove propaggini di Dexter, Billions e Fire Country, alcune ordinate ufficialmente e altre in sviluppo. Si tratta invece della prima volta in cui si sente parlare di uno spin-off di Blue Bloods, possibilità a proposito della quale CBS, interpellata da TVLine per una dichiarazione sulle rivelazioni di Robbins, si è rifiutata di rilasciare un commento.

Lo scorso novembre, CBS ha annunciato che Blue Blood, tuttora una delle sue serie più seguite, si concluderà con la stagione 14. Diciotto episodi divisi in due parti: la prima andata in onda tra febbraio e maggio e la seconda attesa per ottobre. Selleck e altri membri del cast non l'hanno presa bene e hanno fatto pressioni affinché la serie continui. "CBS scoprirà che un sacco di persone non sono pronte a dirle addio", ha detto il protagonista a TV Insider. "La serie è più popolare che mai e penso che quest'anno [i numeri] aumenteranno con l'interesse. Sicuramente non siamo a corto di idee". Tuttavia, la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach è rimasta ferma sulla propria decisione: "Adoriamo questo cast, adoriamo la loro passione per la serie. Tutti gli show devono finire. Per noi è importante aggiornare la programmazione. Concluderemo la serie a dicembre".