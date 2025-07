Blue Bloods: Lo spin-off Boston Blue cambia volto a uno dei Reagan e svela il motivo del trasferimento di Danny

News Serie TV

Mika Amonsen si unisce al cast di Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods che esplora un nuovo capitolo della vita di Danny. Interpreterà un altro Reagan.

Il Danny di Donnie Wahlberg non sarà l'unico Reagan in Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods atteso sull'americana CBS per quest'autunno. Il colpo di scena è arrivato in occasione dell'inizio della produzione, sebbene accompagnato da una notizia forse meno piacevole per i fan del poliziesco, ovvero che l'altro membro della famiglia coinvolto non avrà il volto al quale erano abituati.

La trama di Boston Blue e l'altro Reagan coinvolto

Creata dal duo di The Blacklist Brandon Sonnier e Brandon Margolis, Boston Blue vede il detective Danny Reagan lasciarsi New York alle spalle e assumere un incarico presso il Dipartimento di Polizia di Boston, dove è affiancato dalla detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green, Star Treek: Discovery), figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine, proprio come i Reagan.

Si apprende solo ora che a Boston si è trasferito anche Sean, il più giovane dei due figli di Danny, apparso in tutte le 14 stagioni di Blue Bloods. Ma, se in quest'ultima a interpretarlo è stato Andrew Terraciano, nello spin-off il personaggio avrà il volto di un altro attore, Mika Amonsen, visto precedentemente in Reacher, Pachinko - La moglie coreana e molte altre serie. Ed è proprio Sean il principale motivo dietro il trasferimento di Danny nella metropoli del Massachusetts.

Sean ha deciso per primo di trasferirsi a Boston per iniziare una nuova fase della sua vita come agente di pattuglia del locale dipartimento di polizia, aprendo così la strada all'importante decisione di suo padre di raggiungerlo. Il giovane si è impegnato per portare avanti l'eredità della sua famiglia, ma voleva farlo alle proprie condizioni, il che significava unirsi a un dipartimento lontano da New York. La decisione di Danny di rimanere a Boston offre a questo duo padre-figlio l'opportunità di riconnettersi a un livello più profondo.