Blue Bloods chiude la stagione 13 con il ritorno di due volti familiari

I nuovi episodi del poliziesco con Tom Selleck sono in onda anche in Italia, su Rai 2.

Il fatto che l'ultimo episodio della stagione 13 non sarà anche l'ultimo della serie non è l'unica buona notizia che CBS ha per i fan di Blue Bloods. TVLine riporta che due volti familiari del poliziesco con Tom Selleck torneranno nel finale, negli Stati Uniti in onda il 19 maggio. Si tratta di Jennifer Esposito, che riprende il ruolo di Jackie Curatola, e di Sami Gayle, apprezzata nei panni di Nicky Reagan-Boyle.

Blue Bloods: Due ritorni nel finale della stagione 13

Jackie Curatola è la precedente partner di Danny Reagan (Donnie Wahlberg). Esposito aveva interpretato il personaggio nelle prime due stagioni di Blue Bloods, lasciando il cast poco dopo l'inizio della terza nel 2012. La figlia di Erin (Bridget Moynahan), Nicky è stata una presenza costante nella serie fino alla stagione 10, tornando da allora solo una volta all'inizio del ciclo successivo nel 2020.

Ma quali circostanze riporteranno i due personaggi nell'orbita dei Reagan? Quando un omicidio sembra indicare che il serial killer Leonard Walker (interpreto in un recente episodio da Mather Zickel) ha colpito di nuovo, Danny e Baez (Marisa Ramirez), l'attuale partner del detective, si ritrovano a collaborare con Jackie - ora capo della polizia - per fermare l'assassino. Altrove, Nicky si riunisce con il resto della famiglia in occasione di una cena. L'incontro riporterà nella serie anche Tony Terraciano, visto l'ultima volta nei pannai di Jack, il figlio maggiore di Danny, nel primo episodio della passata stagione.

In Italia, i nuovi episodi di Blue Blood sono in onda su Rai 2 ogni domenica alle ore 21:50. Dopo l'appuntamento di questa settimana, dal 24 aprile la programmazione proseguirà nella serata del lunedì fino a giugno.