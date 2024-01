Blue Bloods chiude dopo 14 stagioni: Tom Selleck non è pronto a dire addio

News Serie TV

La serie tornerà in onda negli Stati Uniti con i primi 10 episodi della stagione finale il 16 febbraio.

Il 16 febbraio debutterà negli Stati Uniti la quattordicesima stagione del poliziesco di successo Blue Bloods, che è stato annunciato sarà l'ultima. L'addio non sarà rapido come strappare un cerotto: CBS prevede di dividere i 18 episodi in due parti, con la lunga pausa estiva in mezzo. E sebbene l'episodio finale non sia stato ancora scritto, è stato promesso che la serie se ne andrà "col botto". Commiato che il protagonista Tom Selleck non sente di essere ancora pronto a dare.

Blue Bloods verso la fine: Il commento di Tom Selleck

Tom Selleck interpreta Frank Reagan, il comandante del Dipartimento di Polizia di New York a capo dell'omonima famiglia, dal lontano 2010. "Negli ultimi 13 anni, è stato un onore e un privilegio lavorare a uno show che non solo celebra gli uomini e le donne che proteggono e servono la città di New York, ma mostra anche l'importanza della famiglia", aveva dichiarato l'attore in occasione dell'annuncio della conclusione di Blue Bloods lo scorso novembre. "Lavorare al fianco di questi incredibili attori, sceneggiatori, produttori, registi e membri della troupe è stato un sogno diventato realtà e sono grato di aver fatto parte di questo straordinario gruppo per oltre 275 episodi. Grazie a CBS Studios e CBS Network per il loro costante supporto e offriamo un sentito ringraziamento ai fan che si sono uniti a noi ogni venerdì sera".

Ora, in occasione di un'intervista con TV Insider, Selleck ha mostrato uno stato d'animo molto più inquieto, quasi contrariato, ammettendo che "CBS scoprirà che un sacco di persone non sono pronte a dirle addio. La serie è più popolare che mai e penso che quest'anno [i numeri] aumenteranno con l'interesse. Sicuramente non siamo a corto di idee". E quando gli è stato chiesto quale sia il suo spirito mentre affronta le riprese degli ultimi episodi e se stia pensando, a 79 anni compiuti proprio oggi, di ritirarsi e godersi un po' di meritato riposo, ha risposto: "Non smanio per fare qualcos'altro. Amo lavorare. A volte gli orari sono un po' più difficili da sopportare perché sono invecchiato, ma allora? Voglio lavorare finché mi avranno".

"Interpretare un padre imperfetto ma forte" è ciò che rende Selleck più orgoglioso di Blue Bloods. "In tv e negli spot pubblicitari, il papà solitamente è l'idiota. Non è la mia missione nello show, ma il risultato è un esempio di patriarca fondamentale per la famiglia. Sta diventando sempre più raro nella nostra cultura".