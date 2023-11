Blocco 181: Una clip in anteprima della stagione 2

News Serie TV

I nuovi 8 episodi della serie italiana andranno in onda su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente.

Continueranno fino a marzo le riprese della seconda stagione di Blocco 181, la serie Sky Original ambientata tra le comunità multietniche delle periferie di Milano. Attesi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente, i nuovi 8 episodi del crime drama con Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero hanno in serbo un'importante novità. Come vi abbiamo raccontato ieri nella nostra anteprima, alla Misa di Bea, al Blocco di Madhi e alla Milano da bere di Ludo si affianca il mondo della Kasba, una nuova banda di giovani nordafricani al cui vertice c'è Zak, un personaggio interpretato dalla nuova aggiunta al cast Fahd Triki, un talento emergente del rapper che, come per gli altri membri, la produzione è andata a cercare nelle strade e sui social network. Proprio alla Kasba è dedicata la prima clip della stagione 2, che vi mostriamo in anteprima qui di seguito.





Blocco 181: Come continua la storia nella stagione 2

Dilaniato dall'assassinio di Rizzo nel finale della stagione inaugurale, la seconda, ambientata qualche tempo dopo, vede il trio protagonista fondamentalmente non più unito, ciascuno stretto nella morsa del proprio mondo. Il Blocco è cambiato: gli scontri tra bande hanno lasciato da un lato Bea (Osma), divisa tra il suo ruolo di "Segundera" e la speranza di una vita normale, dall’altro Mahdi (Dodero), che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da Rizzo. Il ritorno in città di Ludo (Piavani), ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta il trio a dover fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un’avventura senza esclusione di colpi.

All'ombra dell'imponente complesso edilizio della periferia milanese che dà il titolo alla serie, si afferma nel frattempo la nuova realtà della Kasba. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che finirà col scontrarsi con la dura vita del Blocco, lasciandoli a fare i conti con la violenza e la vendetta. Al suo vertice c'è Zak. Un ragazzo come tanti, pieno di sogni, che coltiva il suo talento da trapper sperando di sfondare, ma deve fare i conti con il Blocco, lui è molto legato a Nael (Noè Batita), tanto irrequieto quanto irruento, il quale spesso si lascia andare ad azioni impulsive che alimentano le tensioni con gli altri abitanti del Blocco.

La stagione 2 di Blocco 181 è scritta da Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi e Ciro Visco. Quest'ultimo ne è anche regista e produttore creativo. Tornano inoltre Salmo, davanti alla macchina da presa nel ruolo di Snake e dietro come supervisore musicale della colonna sonora, e Alessandro Tedeschi, che riprende il ruolo di Lorenzo.