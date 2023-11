Anteprima Blocco 181: La stagione 2 va al cuore dei personaggi e nei centri di Milano, con una grande novità

Speciali Serie TV

Attesa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente, la seconda stagione è in produzione in questi giorni a Milano. Siamo stati sul set. Ecco cosa abbiamo scoperto in anteprima.

Un serie crime con una storia d'amore dentro. Questo era uno dei propositi quando, qualche anno fa, a Sky si cominciò a dare forma a Blocco 181, spinti anche dalla voglia di fare qualcosa che fosse ambientato a Milano dopo aver raccontato le realtà di Roma e Napoli rispettivamente con Romanzo criminale e Gomorra: La serie. Ma anche qualcosa che avesse una forte identità musicale e che almeno inizialmente stesse a una certa distanza dai soliti luoghi chic del capoluogo lombardo attraverso la storia di tre ragazzi diversi accomunati dal desiderio di scalare le gerarchie del sistema criminale. Da ciò l'idea di mettere al centro di tutto il Blocco, un quartiere popolare nella periferia della città infiammato dallo scontro tra chi la governa con il pugno di ferro e una gang di latinos che lo abita.

Sul solco tracciato da chi l'ha preceduta, Blocco 181 ha rinnovato con successo un genere distintivo di Sky e ha stupito con le dinamiche non convenzionali tra i suoi personaggi, conquistandosi il favore del pubblico. Ora, mentre a Milano proseguono le riprese degli otto episodi della seconda stagione, la serie si prepara a stravolgere parte del suo mondo, ad allargare i suoi confini, mantenendo l'obiettivo puntato sui tre protagonisti e sul rapporto che li unisce. Siamo stati sul set durante le riprese di una sequenza particolarmente complessa ambientata nel cuore di CityLife, una delle nuove piazze più belle della città. Ecco cosa abbiamo scoperto in anteprima (le foto dell'articolo provengono dal set della nuova stagione).

Blocco 181: Dove avevamo lasciato Bea, Ludo e Mahdi

La prima stagione di Blocco 181 ha introdotto le storie di Bea, una ragazza latino-americana sensuale e indomita divisa tra la fedeltà alla propria famiglia e la voglia di cambiare vita; Ludo, un ragazzo di buona famiglia che vive in un grande appartamento del centro e lavora come corriere per lo spacciatore Lorenzo; e Mahdi, un tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco nipote prediletto di Rizzo, il capo di questo alveare di appartamenti abusivi. Interpretati da Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, i tre hanno intrapreso un viaggio di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale quando hanno deciso di mettersi in proprio rubando la droga dal magazzino di Lorenzo, sono stati scoperti da Snake, il braccio destro di Lorenzo con il volto del rapper Salmo, e quest'ultimo ha proposto loro di diventare soci alla pari in barba a un Lorenzo (personaggio interpretato da Alessandro Tedeschi) sempre più fuori controllo, mentre allo stesso tempo hanno esplorato la reciproca attrazione.

Nel finale, lo scontro tra Blocco e latinos ha raggiunto il punto di non ritorno quando, per vendicare il tentato assassino di Ricardo, il capo della Misa che nel frattempo aveva preso accordi con Lorenzo, i sudamericani hanno sequestrato e ucciso Rizzo. Sul punto di partire e lasciarsi le loro vite alle spalle, Bea, Ludo e Mahdi si sono visti messi alle strette dalle responsabilità verso le rispettive famiglie. Sconvolto dalla morte dello zio, Mahdi non si è presentato all'appuntamento con Bea e Ludo e si è seduto suo malgrado alla scrivania di Rizzo meditando vendetta. Bea, nominata dal fratello Ricardo "segundera", ha avuto uno scontro con quest'ultimo, il quale le ha detto di sapere ogni cosa a proposito di dove e con chi è stata nell'ultimo periodo. Apparentemente assoggettata a Ricardo, l'abbiamo lasciata mentre lo radeva con una lama affilata. Rimasto solo, Ludo si è riunito alla sorella affetta da problemi psichici, Isa, e con lei si è allontanato da Milano. Il vero cliffhanger, però, lo hanno riservato Lorenzo e Snake. Ormai nemici, i due si sono ritrovati a regolare i conti nel centro massaggi frequentato spesso dal primo, per lo più per drogarsi, ma dello scontro a fuoco che ne è seguito l'esito è rimasto incerto. Finora.

Blocco 181: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Quando rincontriamo i personaggi, scopriamo subito che è passato un po' di tempo dagli ultimi avvenimenti. E questo ha cambiato diverse cose. La più inaspettata è che tra la Misa di Bea, il Blocco di Madhi e la Milano da bere di Ludo si è insinuato un nuovo mondo, la Kasba, realtà giovane e caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno. I tre protagonisti non sono uniti come lo erano prima che l'assassinio di Rizzo facesse precipitare tutto, ma non ci vorrà molto prima che tornino a esserlo. Bea è ancora divisa fra la fedeltà alla Misa e la voglia di una vita diversa. Madhi, ora a capo del Blocco, è costretto a fare i conti con decisioni difficili e sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere. Ludo, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, torna a Milano dopo mesi di assenza... con un segreto.

Ma la trasformazione forse più radicale la vediamo in Snake e Lorenzo, evidentemente sopravvissuti alla resa dei conti nel centro massaggi. Per entrambi, però, diventa presto palese come il lupo possa perdere il pelo ma non il vizio. Dopo essersi lasciato tutto alle spalle e aver cancellato la sua vecchia identità, Snake sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che finora non è riuscito a ottenere. Per quanto riguarda Lorenzo, il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e non ha nessuna intenzione di rinunciare a questa seconda occasione. Nel frattempo, all'ombra dell'imponente complesso edilizio del Blocco, si afferma la nuova realtà della Kasba. I suoi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontra con la dura vita del Blocco, generando una nuova spirale di violenza e vendetta. Al vertice della Kasba c'è Zak, interpretato dalla nuova aggiunta al cast Fahd Triki. Un ragazzo come tanti, pieno di sogni, che coltiva il suo talento da trapper sperando di sfondare, ma deve fare i conti con il Blocco, Zak è affiancato da Nael (Noè Batita), per lui un fratello. Irrequieto e irruento, Nael spesso si lascia andare ad azioni impulsive che alimentano le tensioni con gli altri abitanti del quartiere.

Personaggi in conflitto con se stessi

Durante una breve pausa dalle riprese, a un incontro con la stampa che ha coinvolto il cast, il regista e co-sceneggiatore Ciro Visco, la produttrice esecutiva per Sky Chiara Cucci e il co-sceneggiatore Paolo Vari, l'Executive Vice President Sky Studios per l'Italia Nils Hartmann, un fan di Blocco 181 molto felice che sia in lavorazione la seconda stagione, ha esordito anticipando che "abbiamo trovato dei filoni narrativi nuovi, come i ragazzi di questa gang che si chiama Kasba. Sono tre giovani attori esordienti, tre talenti già conosciuti che portano una ventata di aria nuova nella serie. C'è poi un altro filone narrativo che ricorda un po' Terrazza Sentimento di Genovese. Abbiamo quindi diversi punti di vista di questa Milano. Non perdiamo le bande sudamericane ma ci siamo un po' allontanati; rimane il mondo di Bea con sua madre. Però, in questa seconda stagione si inseriscono dei mondi nuovi che sono molto a contatto con quello che è successo e che succede oggi a Milano". Cucci ha aggiunto: "Bisogna sempre guardare dove gli altri non guardano per cercare, da quando giriamo a quando andremo in onda, di non essere già anziani. E quindi la seconda generazione, le nuove gang su Milano e anche tutta la parte della Milano da bere che non c'è ma è nascosta dentro le case, sulle tante Terrazze Sentimento che ci sono, cose interessanti per dare un prosieguo a tutti e tre i filoni dei nostri protagonisti". E a proposito di Terrazza Sentimento, Hartmann ha spiegato: "Non raccontiamo la storia di Terrazza Sentimento ma la storia delle Terrazze Sentimento e della disparità sociale ed economica che ci sono in una grande metropoli come Milano. Quindi le periferie di una grande metropoli e il benessere di una città che vive a diecimila all'ora, dove girano soldi e affari".

Per Visco, "la cosa innovativa che ha questa seconda stagione è sicuramente il fatto di trovare i nostri personaggi in un momento totalmente diverso della loro vita. Ognuno di loro, a modo suo, è incastrato nel proprio mondo, nella propria realtà, e non riesce ad uscire dalle maglie. È questo l'aspetto più originale: il fatto di ritrovare dei personaggi che sono maturati. Abbiamo immaginato che ci fosse un passaggio di tempo e quindi di ritrovare un Madhi diverso, una Bea in un mondo di donne e Ludo immerso in una sua realtà a tratti surreale. Ritrovare gli stessi personaggi ma un tempo dopo. Dopo che è passato del tempo e le cose sono cambiate". Vari ha aggiunto: "Se nella prima stagione i personaggi erano in conflitto con il loro mondo, nella seconda stagione hanno un conflitto con loro stessi. Ognuno di loro, separato dal trio che li ha uniti nella prima stagione, si ritrova a confliggere con nemici esterni, nuovi, ma soprattutto con se stesso. E finché non si ritrovano come trio, in qualche modo sono preda di questi grandi conflitti. E quando poi lo fanno, si ricompone quella chimica speciale che li unisce e riusciranno ognuno singolarmente ma loro collettivamente a risolvere questi nuovi conflitti che presentiamo".

"Siamo cresciuti. Siamo un po' più vecchi", ha scherzato Laura Osma parlando dei tre protagonisti. "Abbiamo conosciuto com'è la vita vera. Per i nostri personaggi non è più un gioco. Ci imbattiamo in tutta la difficoltà della vita. E per quanto riguarda Bea, lei deve essere una ragazza molto forte e capire che cosa significa essere molto forte in una società maschilista". Il cambiamento è molto evidente anche in Ludo. "Nella prima stagione abbiamo visto la parte un po' più [spontanea] di Ludo, pronto a buttarsi nelle cose, a prendere la vita anche con sincero amore, mentre questa volta lo troviamo che la vita un po' di bastonate gliel'ha date e quindi vedremo un Ludo che mostra diverse facce", ha spiegato Alessandro Piavani. "Ha una faccia che deve mantenere, molto funzionale a quello che deve scoprire mentre persegue un'agenda ben precisa, e una faccia reale fatta invece di dolore e sofferenza". Per Alessandro Tedeschi, rispetto a un passato in cui "i grandi bisogni dei personaggi, i loro obiettivi, erano molto più epici - si è parlato di vendetta, di desiderio di potere, di una ricerca spasmodica, quasi folle, di identità -, è stato fatto un grande upgrade. Essendo un fanatico di se stesso, è come se il mio personaggio piegasse ogni cosa alla sua immagine che proietta nel futuro. Quindi lui cerca in qualche modo di far combaciare tutto all'interno di un dogma per poter giustificare quelle che saranno le sue... chiamiamole malefatte? Ma, a differenza della prima stagione, in cui era alla ricerca di denaro, in questa stagione penso sia alla ricerca di potere. E questo fa sì che lui sia molto più centrato, molto più risolto dal punto di vista dei suoi desideri".

Ancora più dentro Milano, per raccontare la realtà

E se la prima stagione era rimasta molto nelle periferie, mantenendo grattacieli e monumenti dei centri di Milano sullo sfrondo, i nuovi episodi entrano nei luoghi iconici della città, non esonerati dalle cronache degli ultimi tempi che stanno stravolgendo la narrativa sul capoluogo lombardo. "Milano è una città faticosa" ha riconosciuto Cucci, e Blocco 181 non si sta tirando indietro di fronte alla sfida di raccontarla nelle sfaccettature meno decantate. "Di solito, quando ci si approccia alle grandi città, si tende sempre a tenere fuori i luoghi troppo iconici. Noi [nella seconda stagione] abbiamo fatto esattamente il contrario", ha rivelato Visco. "Abbiamo fatto crescere delle realtà che già avevamo raccontato in Blocco 181, però dall'altra parte abbiamo deciso anche di raccontare quelle realtà milanesi che fanno parte dell'archetipo della città. Quindi non abbiamo avuto paura di raccontare CityLife, non abbiamo avuto paura di raccontare il Duomo o altre zone dove gireremo. Insomma, raccontare anche quella Milano che è un po' nell'immaginario collettivo. Perché, nel tentativo di raccontare quello che non è il classico, poi di finisce sempre per raccontare un'altra città. Nel voler valorizzare Milano, come diceva Chiara un territorio complesso, abbiamo scelto di seguire anche quello che è l'immaginario collettivo".

Se Hartmann ha tenuto a precisare che "la serie non nasce per raccontare Milano" ma una storia crime in un luogo dove forse ci si aspetterebbe meno un racconto come questo, Vari ha aggiunto "che uno degli elementi forti di questa stagione, ovvero la Kasba, racconta forse per la prima volta le nuove, seconde stagioni di una metropoli. Vediamo la seconda generazione che viene raccontata dai giornali ultimamente solo per fatti criminali, e viene anche strumentalizzata molto questa cosa. Noi raccontiamo invece una seconda generazione che ha una vitalità e una voglia di vivere, dentro un contesto duro, che secondo me è il soggetto emergente della nostra città e della nostra società". Per Osma, "una delle cose più interessanti di Blocco 181 è che parliamo della realtà di oggi, anche con la Kasba. Noi siamo latini, siamo nordafricani, siamo i migranti. [Raccontiamo] come è difficile stare in una società che qualche volta non ci vede. Ma la realtà è che siamo qui per tutto quello che sta succedendo nel mondo". Come in tutte le grandi città, "si manifesta una guerra tra chi non ha, senza cercare un nemico al di fuori, pensando che sia all'interno", è stata invece la riflessione di Andrea Dodero. "E invece all'interno c'è solo uguaglianza, problemi simili che si accumulano. I problemi della Kasba sono comuni ai problemi che hanno i ragazzi del Blocco come sono comuni ai problemi che hanno le donne della Misa".

Forse non così sorprendentemente, questo cambio di registro, soprattutto con l'introduzione della nuova gang, ha avuto un impatto anche sull'anima musicale della serie. Oltre a tornare nei panni di Snake, quello che per lui è stato la prima prova attoriale, una sfida necessaria che in realtà non lo affascina così tanto o almeno non quanto gli piacerebbe trovarsi dall'altra parte della macchina da presa nelle vesti di regista, nella seconda stagione Salmo riprende il ruolo di supervisore musicale della colonna sonora dopo il lavoro di grande qualità fatto nella precedente, tale che secondo Hartmann meriterebbe una masterclass. Il percorso di Snake è un po' diverso rispetto a quello degli altri. Non lo rivediamo subito. Salta i primi episodi per apparire solo nel sesto: "una puntata verticale tutta sul mio personaggio" ha rivelato Salmo, con sviluppi che da lì in poi porteranno verso l'epilogo finale. "Nella prima stagione abbiamo raccontato quello che è successo a Milano dieci anni fa, con le bande latine, e la musica lì aveva un suono molto latino. Nella seconda raccontiamo la Milano attuale, che un po' si sposta da quel tipo di suono". E su quello che oggigiorno sta accadendo e che si dice della città, Salmo ha aggiunto con la tagliente acutezza di un rapper: "Raccontiamo quello che succede nella realtà. Fine. È tutto molto reale".