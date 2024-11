Blocco 181 diventa Gangs of Milano: La nuova stagione nel 2025, Alessandro Borghi nel cast

News Serie TV

Uno dei nuovi episodi, tutto dedicato a Snake, il personaggio interpretato da Salmo, sarà presentato in anteprima al 34° Noir in Festival.

A Sky è quasi tutto pronto per il ritorno nella Milano del Blocco. A due anni e mezzo dall'ultimo, intenso episodio, si apprende finalmente che la nuova stagione di Blocco 181, il crime drama Sky Original ambientato sullo sfondo di un imponente complesso edilizio della periferia milanese, da questo momento noto con il nuovo titolo Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025. Otto nuovi episodi, uno dei quali - interamente dedicato a Snake, il personaggio interpretato dal pioniere del rap italiano Salmo - sarà presentato in anteprima al 34° Noir in Festival proprio nel capoluogo meneghino.

Gangs of Milano: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Diretta da Ciro Visco (Gomorra: La serie), la nuova stagione di Gangs of Milano ci riporta nella Misa di Bea (interpretata da Laura Osma), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua gente, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; nel Blocco di Madhi (Andrea Dodero), che, improvvisamente a capo dello stesso, sarà costretto a prendere decisioni difficili e a fare i conti con sentimenti repressi; e nella Milano da bere di Ludo (Alessandro Piavani), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, torna in città con un segreto. Con loro ritroviamo anche lo spacciatore Lorenzo (Alessandro Tedeschi), che dopo aver avuto un incontro ravvicinato con la morte ha scoperto una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance.

Nel frattempo, il nuovo mondo della Kasba, realtà giovane e caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno, è al centro dei nuovi episodi, i quali proseguono la storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale dei tre protagonisti. All'ombra del Blocco, la Kasba e i suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita della città-palazzo, facendo i conti con violenza e vendetta. Al suo vertice c'è Zak (la nuova aggiunta al cast Fahd Triki), un ragazzo come tanti, pieno di sogni, che coltiva il suo talento da trapper sperando di sfondare. Legato a Zak come a un fratello è Nael (Noè Batita), irrequieto, irruente, impulsivo, che alimenta le tensioni con gli altri abitanti del Blocco.

Gangs of Milano in anteprima al 34° Noir in Festival

Uno dei nuovi episodi, il sesto, intitolato Bèn Dàn, racconta una storia verticale dedicata interamente al personaggio interpretato da Salmo, Snake. Questo stesso episodio aprirà il 2 dicembre la 34esima edizione del Noir in Festival al Cinema Arlecchino di Milano. Protagonisti con Salmo anche Elisa Wong e Alessandro Borghi, tutti ritratti nelle foto in anteprima qui di seguito.

Snake è un latitante, ricercato dalla polizia per un tentato omicidio. Deve cancellare il suo passato per fuggire con una nuova identità. Vive e lavora in un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese, aspettando che Arturo (Borghi), un pregiudicato che vive nella stessa comunità, riesca a procurargli un passaporto nuovo. Ogni giorno la stessa routine. Si sveglia presto e si allena - flessioni, addominali, sbarra. Un bicchiere di latte. Medita. Esce di casa. Finito il turno vi ritorna, mangia, si fa una doccia e va a letto. E comincia un nuovo giorno. In attesa di una nuova vita. A intralciare il suo piano l'incontro con Kyru (Wong). Le cose si complicano e Snake deve decidere se rinunciare alla sua unica possibilità di lasciare per sempre la città-palazzo e cambiare vita o aiutare Kyru.