Blake Lively, sullo splendido abito del Met Gala c'è un riferimento a Gossip Girl che nessuno ha notato

Durante l'evento più glamour dell'anno, l'ex Serena van der Woodsen ha sfoggiato un vestito che è una lettera d'amore a New York ma non solo: avete fatto caso all'omaggio a Gossip Girl?

Ci sono pochi dubbi sul fatto che l'abito più bello del Met Gala 2022, il prestigioso evento sociale organizzato ogni anno dalla regina della moda Anna Wintour presso il Metropolitan Museum of Art di New York, ieri sera lo sfoggiasse Blake Lively. Le foto del suo raffinato ed elegantissimo look targato Atelier Versace dominano i social in queste ore e difficilmente passano inosservate. L'attrice ha spiegato che l'abito (o meglio gli abiti visto che, mentre saliva sui gradini del red carpet, il grande fiocco in rosa dorato che impreziosiva il look è stato sciolto diventando un lungo strascico color rame) è un omaggio alla città di New York. Ma avete notato il particolare che ha strizzato l'occhio anche a Gossip Girl, la serie che ha reso famosa Blake Lively, indimenticata Serena van der Woodsen?

Blake Lively è Gilded Glamour: I particolari dell'abito del Met Gala

Il tema del Met Gala di quest'anno era Gilded Glamour: bisognava, insomma, omaggiare con i propri look gli anni dell'età dorata americana, quelli che vanno dal 1870 al 1900 circa e che furono per gli Stati Uniti un periodo particolarmente florido e di sviluppo. I cristalli che abbelliscono l'abito di Blake Lively, per esempio, richiamano gli elementi architettonici dell'Empire State Building. I colori dell'abito - bronzo e verde rame - così come la tiara a sette punte tra i capelli sono invece un riferimento alla Statua della Libertà che infatti originariamente era di un color marrone ramato e poi nel tempo si è ossidata diventando verde rame, così come la conosciamo oggi.

L'omaggio a Gossip Girl e a Serena van der Woodsen sul vestito

Lo strascico del vestito, inoltre, presenta un ricamo molto particolare: illustra una mappa celeste ispirata alle dodici costellazioni zodiacali presenti sul soffitto del Grand Central Station di New York. Ed ecco il riferimento a Gossip Girl. I fan del teen drama, infatti, ricorderanno che quella stazione è profondamente legata al personaggio di Serena (e comunque alla serie in generale). Nella famosissima prima scena di Gossip Girl, infatti, viene mostrata proprio la it girl interpretata da Blake Lively alla Grand Central, appena tornata (anzi "beccata") a New York dal collegio dove era stata spedita per punizione dopo gli scandali nei quali era stata coinvolta. Siamo sicuri che questo look avrebbe reso orgogliosa la stessa Serena van der Woodsen, regina indiscussa della città che non dorme mai.