Black Mirror tornerà nel 2025 con 6 nuovi episodi, incluso il seguito di USS Callister

Per la prima volta Netflix ripesca dal passato uno degli episodi più amati di Black Mirror, quello in stile Star Trek con Jesse Plemons e Cirstin Milioti, e gli dà un seguito.

Black Mirror abbandona (parzialmente) per la prima volta il formato antologico e regala ai fan il seguito di uno degli episodi più chiacchierati e acclamati dalla critica degli ultimi anni, cioè USS Callister. Netflix ha annunciato che la serie distopica di Charlie Brooker tornerà nel 2025 con sei nuovi episodi, compreso il seguito diretto del primo episodio della quarta stagione, USS Callister appunto.

Black Mirror 7: USS Callister avrà un seguito

Black Mirror è stata rinnovata ufficialmente per una settima stagione lo scorso novembre, alcuni mesi dopo l'uscita della sesta, arrivata ben quattro anni dopo la quinta. L'annuncio dell'arrivo di 6 nuovi episodi è stato dato con un video in cui Netflix mostra diversi simboli compreso quello presente sulle divise sfoggiate dai protagonisti di USS Callister. Nell'episodio, uscito nel 2017, Jesse Plemons interpretava Robert Daly, un dipendente frustrato di un'importante azienda tecnologica che sfogava il suo malconteto verso i colleghi creando dei cloni digitali degli stessi e intrappolandoli in un un gioco simile a Star Trek in cui lui era il capitano. L'episodio era terminato con uno dei cloni digitali, interpretato da Cristin Milioti, che si ribellava e decideva di guidare una sorta di colpo di stato per uccidere il capitano.

Di questo episodio sequel Netflix ha diffuso soltanto una breve sinossi che recita: "Robert Daly è morto, ma per l'equipaggio della USS Callister i problemi sono solo all'inizio". Sembra, quindi, che non rivedremo Jesse Plemons ma è possibile che Milioti riprenda invece il suo ruolo. Potrebbero tornare anche gli altri membri del cast visti nell'episodio: Jimmi Simpson, Michaela Coel, Billy Magnussen, Milanka Brooks e Osy Ikhile. Tuttavia non è stata ufficializzata ancora nessuna notizia sul cast.