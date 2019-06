Black Mirror: Netflix rilascia il video musicale del personaggio di Miley Cyrus

Netflix ha rilasciato il video musicale di On A Roll, il brano cantato da Ashley O per Rachel, Jack e Ashley Too, uno dei tre episodi della quinta stagione di Black Mirror disponibili sul servizio di video in streaming da pochi giorni. Si tratta in realtà di un personaggio immaginario interpretato dalla cantante e attrice Miley Cyrus, che ritroviamo nella clip.

L'episodio esplora il tema dello sfruttamento nel settore dell'intrattenimento attraverso l'esperienza di Ashley O, una pop star poco profonda e insoddisfatta della sua vita la quale desidera ardentemente trovare una nuova dimensione per se stessa mentre tutti intorno a lei la manipolano e una bambolina con i suoi tratti, dotata di intelligenza artificiale, rischia di offuscarla.

Con On A Roll, Ashley O vuole incoraggiare i suoi fan a credere in se stessi e lavorare sodo per raggiungere i propri obiettivi. "È molto importante per le persone sentirsi come se abbiano il controllo del proprio destino, e questo significa avere la sicurezza di essere ciò che si vuole essere", spiega la cantante nel comunicato che accompagna il video. Secondo la manager (nonché zia) Catherine Ortiz, la canzone è ispirata dalle esperienze e dalla perseveranza di Ashley durante la sua carriera, aggiungendo: "Il testo di On a Roll è così vero. Ashley ha lavorato duramente e ora otterrà ciò che merita".