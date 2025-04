News Serie TV

La settima stagione di Black Mirror ha riacceso l'interesse del pubblico nei confronti del Nubbin: ma esiste davvero questo dispositivo tecnologico?

Black Mirror è tornato ed è in buona compagnia. La settima stagione, disponibile in streaming sulla piattaforma di Netflix, ha coinvolto un dispositivo tecnologico detto Nubbin in diversi episodi. Ideato da TCKR Systems, questo strumento ha persino guadagnato un sito web tutto suo come parte di una coinvolgente campagna marketing voluta da Netflix che ha spinto in molti a domandarsi: ma il Nubbin è uno strumento reale o è soltanto frutto dell’immaginazione di Black Mirror?

Black Mirror, il Nubbin esiste davvero? Cosa sapere sul dispositivo tecnologico della stagione 7

Coinvolto negli episodi Hotel Reviere, Eulogy e USS Callister: Into Infinity, nato come sequel diretto di USS Callister della quarta stagione, il Nubbin è un dispositivo tecnologico avanzato con diverse funzionalità di realtà virtuale immersiva. In molti si interrogano, però, sulla vera natura del dispositivo: esiste davvero nella realtà? La sola domanda dimostra quanta strada la Serie TV fantascientifica distopica abbia fatto dalla prima stagione distribuita in streaming nel 2011. Il dubbio è lecito, dunque. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato la pubblicità effettuata dagli influencer sui social media e un sito web lanciato come campagna promozionale che invita i potenziali clienti a “rivisitare i ricordi quasi dimenticati”, “recitare in film classici” e “esplorare galassie infinite”. I riferimenti sono tutti ben collegati agli episodi della settima stagione in cui appare effettivamente il Nubbin.

Per quanto rivoluzionario possa sembrare questo dispositivo e nonostante la campagna marketing, è giusto porre un freno all’entusiasmo. Il Nubbin esiste soltanto nell’universo di Black Mirror. Apparsi per la prima volta nella terza stagione grazie all’episodio San Junipero, sono stati utilizzati da Yorkie e Kelly ma con nomi differenti. Ci si riferisce a questi dispositivi come dischi esperienziali in un primo momento, ma poi sono apparsi di nuovo nell’episodio della quarta stagione USS Callister, utilizzati per accedere al mondo VR del gioco Infinity. Anche nella quinta stagione i Nubbin sono stati utilizzati nell’episodio Striking Vipers e, dopo una breve pausa dalla sesta stagione, sono riapparsi in più episodi della settima, diventando quindi un elemento di spicco nell’universo di Black Mirror. Come precisa Screen Rant, i Nubbin sono dei dispositivi futuristici ideati da Charlie Brooker, creatore di Black Mirror, e non si basano su una tecnologia esistente nel mondo reale.