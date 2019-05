Black Mirror 5: Trailer e dettagli dei nuovi episodi

Dopo il trailer ufficiale di pochi giorni fa, Netflix ci permette di addentrarci nei dettagli dell'attesissima quinta stagione della serie di fantascienza Black Mirror, tre nuovi episodi disponibili dal 5 giugno. Non solo il servizio di video in streaming ne rivela titoli, trama e cast, per ciascuno mostra anche un nuovo trailer, rendendo così più piacevoli i prossimi tre minuti della giornata.

Smithereens

Un tassista con il proprio ordine del gionro diventa il centro dell'attenzione in una giornata che finisce rapidamente col risultare incontrollabile.

Il cast include: Andrew Scott (Sherlock), Damson Idris (Snowfall) e Topher Grace.

Rachel, Jack and Ashley, Too

Una teenager si sente molto sola e desidera ardentemente conoscere la sua cantante preferita - la cui affascinante vita non è così rosea come appare...

Il cast include: Miley Cyrus, Angourie Rice (Spider-Man: Homecoming) e Madison Davenport (Sharp Objects).

Striking Vipers

Due amiche del college che si erano allontanate si riuniscono in un momento diverso della propria vita, innescando una serie di eventi che potrebbe alterare le loro esistenze per sempre.

Il cast include: Anthony Mackie (Captain America), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Nicole Beharie (Sleepy Hollow), Pom Klementieff (Guardiani della Galassia Vol. 2) e Ludi Lin (Power Rangers).