Black Mirror 4: Il trailer italiano di Arkangel, l'episodio diretto da Jodie Foster

Netflix ha diffuso un nuovo trailer dell'attesa quarta stagione di Black Mirror, più precisamente di Arkangel, l'episodio - il secondo dei nuovi sei - diretto dal premio Oscar Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti).

In attesa di sapere quando la nuova stagione del drama antologico sarà disponibile sul servizio di video in streaming, la clip introduce la storia di una madre iperprotettiva (interpretata da Rosemarie Dewitt) la quale fa di tutto per tenere la figlia al sicuro dopo un terribile spavento, incluso sottoporre la sua bambina a un'inquietante procedura che coinvolge un grosso ago.