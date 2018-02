Bill Gates appare in The Big Bang Theory

Una leggenda delle tecnologie, il fondatore e presidente onorario di Microsoft Bill Gates, apparirà nei panni di se stessa nella popolare sitcom di CBS The Big Bang Theory, e questa volta coinvolgerà direttamente il meno brillante dei protagonisti.

In un episodio della stagione 11 in onda negli Stati Uniti il prossimo mese, Gates prenderà parte a una cosa di lavoro presso la compagnia farmaceutica di Penny (interpretata da Kaley Cuoco). Venuti a conoscenza della sua presenza, Leonard, Sheldon e gli altri faranno ovviamente tutto ciò è in loro potere per incontrare il famoso imprenditore e informatico.

In Italia, la nuova stagione di The Big Bang Theory è in programmazione sul servizio di video in streaming Infinity ogni mercoledì con un nuovo episodio. La sitcom è tornata anche nell'offerta del canale Premium Joi, che ne sta proponendo un nuovo episodio ogni martedì alle ore 21:20.