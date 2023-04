Big Mouth rinnovata per un'ottava e ultima stagione

News Serie TV

Netflix annuncia anche la conclusione dello spin-off Human Resources.

La pubertà potrebbe essere presto un brutto ricordo per i protagonisti di Big Mouth, il che non è necessariamente una bella notizia. Anzi, non lo è affatto. Netflix ha annunciato che la popolare serie animata per un pubblico adulto co-ideata da Nick Kroll e Andrew Goldberg è stata rinnovata per un'ottava stagione, prima del debutto della settimana, la quale però sarà anche l'ultima. Non è tutto. La precedentemente annunciata seconda stagione di Human Resources sarà l'ultima anche per lo spin-off.

Netflix chiude Big Mouth e lo spin-off Human Resources

"Se avessi detto agli adolescenti Nick Kroll e Andrew Goldberg che la scuola media ci avrebbe messo otto anni a finire, avrebbero risposto: 'Sì, sembra giusto. Sembra non finire mai'", ha dichiarato Kroll in un comunicato. Billy Wee, responsabile dell'animazione per adulti di Netflix, ha aggiunto: "Big Mouth è un risultato importante nella commedia animata che farà la storia di Netflix per la sua longevità. Siamo entusiasti di avere ancora altre due esilaranti stagioni da condividere con i fan prima che questa brillante storia di formazione raggiunga la sua conclusione".

La settima stagione di Big Mouth e la seconda di Human Resources saranno disponibili più avanti quest'anno, mentre l'ottava della prima - che includerà anche i personaggi dello spin-off - arriverà nel 2024. Con otto stagioni, Big Mouth diventerà la serie originale più longeva nella storia di Netflix, fatta eccezione per i programmi per bambini e famiglie. Tra gli altri grandi risultati, tre nomination agli Emmy come miglior programma animato.