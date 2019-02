Big Mouth: Netflix annuncia un episodio speciale per San Valentino

Se siete in cerca di un'idea su come rallegrare il vostro prossimo San Valentino, anche nell'eventualità non così improbabile in cui lo trascorrerete da soli, Netflix ne ha una molto allettante da proporvi: un episodio a tema di Big Mouth!

L'8 febbraio, la serie animata incentrata su un gruppo di ragazzini alle prese con la pubertà tornerà a sorpresa sul servizio di video in streaming con Un San Valentino mostruoso - qui di seguito il trailer. Lo speciale mostrerà quanto imbarazzante, terrificante e quindi esilarante possa essere la festa degli innamorati, soprattutto per Nick, Andrew, Jay, Steve... insomma, chiunque faccia parte dello show.