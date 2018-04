Big Little Lies Season 2: La prima foto di Meryl Streep

Meryl Streep è ufficialmente a Monterey! Pochi giorni dopo l'inizio delle riprese della seconda stagione, la star di Big Little Lies Nicole Kidman ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae sul set insieme con la leggenda di Hollywood e i giovani attori Cameron e Nicholas Crovetti.

Come annunciato precedentemente, Streep si è unita al cast regolare del drama rivelazione di HBO con il ruolo di Mary Louise Wright, la madre del defunto Perry Wright (Alexander Skarsgård) e, di conseguenza, la suocera di Celeste (Kidman). Preoccupata per il benessere dei suoi nipoti dopo la morte del figlio, Mary Louise arriva a Monterey in cerca di risposte.

La programmazione dei 7 nuovi episodi di Big Little Lies è prevista nel 2019.