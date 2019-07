Big Little Lies chiude con il suo miglior ascolto di sempre

News Serie TV

Negli Stati Uniti, il pubblico della serie è cresciuto del 18%.

Pochi giorni fa, il presidente di HBO Casey Bloys è stato piuttosto chiaro sulla fattibilità di una terza stagione di Big Little Lies, spiegando che i molti impegni delle sue protagoniste la rendono di fatto poco realistica. Aveva aggiunto però che, se le stesse andassero da lui dicendogli di aver sistemato le loro agende, niente impedirebbe alla serie di David E. Kelley di andare avanti. Neppure gli ascolti, in effetti mai così buoni come nella seconda stagione appena conclusasi.

L'ultimo episodio è stato visto negli Stati Uniti da 1,98 milioni di spettatori, il dato più alto da quando Big Little Lies ha esordito nel febbraio del 2017 con 1,13 milioni di spettatori. Sommando gli ascolti delle prime repliche e i primi dati delle piattaforme streaming, la media sale a 3,1 milioni, anche in questo caso il suo miglior risultato di sempre. Complessivamente, la seconda stagione - in Italia ora disponibile interamente su NOW TV - ha appassionato una media di 10 milioni di spettatori ogni settimana, in crescita del 18% rispetto al ciclo inaugurale (8,5 milioni).

Il numero di spettatori è aumentato nonostante il più moderato plauso della critica a questo nuovo ciclo di episodi e la polemica aperta dalla regista Andrea Arnold, la quale ha dichiarato che la produzione le ha tolto il controllo creativo in post-produzione per mantenere lo stile degli episodi in linea con quello del suo predecessore, Jean-Marc Vallée. L'ultimo verdetto spetta ora alla Television Academy, ricordando che Big Little Lies, le sue attrici e tutte le altre professionalità coinvolte saranno eleggibili all'edizione dei Primetime Emmy Awards del prossimo anno.