Big Little Lies 2: Altri quattro ritorni e due aggiunte al cast

HBO ha annunciato altri quattro ritorni nel cast di Big Little Lies, di cui da pochi giorni sono iniziate le riprese della seconda stagione. Inoltre, Crystal Fox (The Haves and the Have Nots) e Mo McRae (Empire) interpreteranno due nuovi personaggi.

Per quanto riguarda i volti familiari, Merrin Dungey ha firmato per riprendere il ruolo di Adrienne Quinlan, la detective che nel ciclo inaugurale abbiamo visto indagare sulla morte di Perry, il marito violento di Celeste. Robin Weigert tornerà a interpretare la Dott.ssa Amanda Reisman, la terapeuta della stessa coppia interpretata dai vincitori dell'Emmy Nicole Kidman e Alexander Skarsgård, mentre Kathryn Newton sarà ancora Abby, la figlia maggiore di Madeline (Reese Witherspoon). Sarah Sokolovic riprenderà infine il ruolo di Tori, la moglie di Joseph (Santiago Cabrera), che ricordiamo è stata tradita da quest'ultimo con Madeline.

Per gli esordienti, Fox interpreterà Elizabeth Howard, la mamma di Bonnie (Zoë Kravitz), che sarà coinvolta nei nuovi 7 episodi insieme con il marito. McRae sarà nel frattempo Michael Perkins, un insegnante della scuola dei ragazzi che fa infuriare Renata (Laura Dern) quando le sue lezioni sul riscaldamento globale sconvolgono Amabella.