Big Hero 6: La Serie su Disney XD dall'8 aprile, i primi minuti in anteprima

Nel 2014 un film d'animazione campione d'incassi, 54° Classico Disney, premiato tra gli altri con l'Oscar, Big Hero 6 si è trasferito sul piccolo schermo con una serie d'animazione ora pronta al debutto in Italia. Big Hero 6: La Serie debutterà domenica 8 aprile alle ore 19:20 su Disney XD e in simulcast su Disney Channel con lo speciale episodio inaugurale di durata doppia, per proseguire poi con i restanti episodi della prima stagione dal 9 aprile su Disney XD (canale 616 di Sky) dal lunedì al venerdì sempre alle 19:20.

L'adattamento, del quale qui di seguito vi mostriamo i primi minuti in anteprima, continua a seguire le avventure di Hiro, Baymax e dei loro amici, che insieme formano la leggendaria squadra di supereroi Big Hero 6. Imperdibili peripezie attendono ciascuno di loro mentre insieme imparano a gestire la loro doppia vita di studenti e supereroi per difendere la città di San Fransokyo (una fusione tra Tokyo e San Francisco) dalle minacce di un gruppo di cattivi dotati di potenti strumenti hi-tech. Accanto a Hiro, un genio di 14 anni dal cuore d'oro, e Baymax, il suo ipertecnologico operatore sanitario personale, troviamo il preciso e intelligente Wasabi, specializzato in fisica; Honey Lemon, una scienziata ottimista, dall'animo artistico e con la passione per la chimica; Fred, un appassionato di scienza molto creativo; e la tostissima e temeraria Go Go, un genio della velocità, specializzata in ingegneria meccanica.

Prodotta da Bob Schooley e Mark McCorkl e diretta da Chris Whittier e Ben Plouffe, Big Hero 6: La Serie ripropone lo humour e le emozioni del film originale introducendo al tempo stesso nuove storie e nuovi personaggi. La prima stagione si compone di 21 episodi, e ne è stata già ordinata una seconda.