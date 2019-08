BH90210 ricrea l'icona sigla di Beverly Hills, 90210

News Serie TV

La nuova serie debutta negli Stati Uniti sulla FOX questa sera.

Sono passati 19 anni dall'ultima volta di Beverly Hills, 90210 in tv. Questa sera, negli Stati Uniti, i suoi amati protagonisti torneranno sui teleschermi con BH90210, una sorta di revival del quale FOX ha diffuso in anteprima i crediti di apertura, un chiaro omaggio all'iconica sigla della serie originale così indelebile nelle menti di ognuno di noi.

BH90210 riunisce Gabrielle Carteris (Andrea), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Jason Priestley (Brandon), Tori Spelling (Donna) e Ian Ziering (Steve), qui interpreti di una versione sopra le righe di se stessi mentre si ritrovano per cercare di riportare in tv la serie che li ha resi celebri in tutto il mondo. Fanno parte del cast anche Ivan Sergei (Streghe) nei panni del marito della Spelling, La La Anthony (Power) della moglie di Green, Vanessa Lachey (Dads) della moglie di Priestley e Denise Richards di se stessa. Torna inoltre Christine Elise, che in Beverly Hills, 90210 fu Emily Valentine.