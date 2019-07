BH90210: Le prime sequenze del revival di Beverly Hills 90210 nel nuovo teaser trailer!

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda negli Stati Uniti dal 7 agosto.

Il nuovo teaser trailer con il quale la rete americana FOX ricorda che il 7 agosto i protagonisti della serie di culto Beverly Hills, 90210 torneranno in tv con una sorta di revival, ne mostra le primissime sequenze. in BH90210, l'ex combriccola del Peach Pit torna insieme nel tentativo di riportare in onda lo show che ha reso ciascuno di loro celebrità in tutto il mondo. Jason Priestley, Shannen Doherty, Tori Spelling, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris interpretano delle versioni sopra le righe di se stessi, intente a vivere le proprie vite di adulti mentre si prendono in giro a vicenda.

"Ricordi quando eravamo soliti pomiciare con questa canzone?" chiede Spelling al suo ex fidanzato televisivo, Green. La stessa Spelling che l'amica Garth dice essere "fuori controllo" mentre scatta un selfie su quello che sembrerebbe un aereo. E poi risate, abbracci e persino un bacio. Insomma, non potevamo chiedere di meglio!