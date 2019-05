BH90210: La La Anthony sarà la moglie di Brian Austin Green

Preso atto che Megan Fox non apparirà in BH90210, la rete americana FOX ha ingaggiato l'attrice di Power La La Anthony per il ruolo della moglie di Brian Austin Green nel "revival" della popolare serie degli anni '90 Beverly Hills, 90210 in onda negli Stati Uniti dal 7 agosto.

Se in questo momento vi sentite un po' confusi, quanto segue servirà a chiarirvi le idee. La nuova serie non darà un seguito alle storie di Brandon, Donna, Kelly e degli altri ma vedrà Jason Priestley, Tori Spelling, Jennie Garth, Shannen Doherty, Ian Ziering, Gabrielle Carteris e Green interpretare delle versioni sopra le righe di se stessi mentre insieme cercano di riportare in onda la serie che li ha resi famosi in tutto il mondo. Ovviamente non senza difficoltà. Cosa succede infatti quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici si riuniscono mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

In questa storia in cui la realtà influenza la finzione e viceversa, Anthony interpreterà Shay, una superstar dell'hip-hop sposata con il "personaggio" di Green. La vera autorità in casa, dal momento che lui è spesso via per lavoro, Shay si prende cura dei loro tre figli mentre tiene i piedi ben piantati a terra nonostante viva costantemente sotto i riflettori.