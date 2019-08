BH90210: Carol Potter torna nel meta-revival di Beverly Hills, 90210

News Serie TV

L'attrice apparirà in un prossimo episodio della nuova serie tv.

FOX ha annunciato una reunion nella reunion in BH90210, il meta-revival di Beverly Hills 90210 in onda dalla scorsa settimana. Carol Potter, l'attrice che nella serie originale ha interpretato Cindy, la madre dei gemelli Brandon e Brenda Walsh, apparirà nel terzo episodio, riunendosi così con Jason Priestley e Shannen Doherty.

BH90210 racconta con una buona dose di irriverenza come, dopo aver preso tutti strade diverse in seguito alla conclusione di Beverly Hills, 90210 diciannove anni fa, i sette protagonisti decidano di riunirsi quando uno di loro suggerisce che il momento sia propizio per riportare in onda la serie. Ma farlo accadere si rivela più divertente del revival stesso. Cosa succede infatti quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

Anche Potter interpreterà una versione sopra le righe di se stessa. Nell'episodio, Tori comincerà a sentire la pressione di bilanciare le richieste del cast per il revival. Nel frattempo, Jason e Ian dovranno vedersela con alcuni problemi nei loro rispettivi matrimoni, Jennie incontrerà la sua nuova guardia del corpo, Brian assumerà una nuova assistente e Gabby si rivolgerà a Christine Elise per un consiglio. Mentre Tori fa di tutto per convincere Shannen a unirsi al resto del cast per il rilancio, un grande aiuto potrebbe arrivare da... un volto familiare.

L'esordio di BH90210 ha registrato numeri molto buoni negli Stati Uniti, affermandosi come la novità più vista dell'estate e per FOX la migliore performance estiva dal 2016. In Italia, la serie non ha ancora una collocazione.