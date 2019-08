BH90210: Buona la prima per il ritorno in tv dei protagonisti di Beverly Hills, 90210

News Serie TV

Il meta-revival è stato il programma più visto della serata negli Stati Uniti.

BH90210, il meta-revival della serie di culto degli anni '90 Beverly Hills, 90210, ha esordito mercoledì negli Stati Uniti con numeri molto buoni, affermandosi come il programma più visto della serata dall'importante target demografico 18-49.

Il ritorno in tv della comitiva del Peach Pit, alla storia Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling e Ian Ziering, ha riunito sulla FOX 3,84 milioni di spettatori, registrando un rating dell'1.5. Mentre BH90210 è stato il secondo programma più visto della serata per numero di spettatori (dopo Big Brother di CBS con 3,93 milioni di spettatori), quell'1.5 rappresenta invece il miglior risultato ottenuto da una qualsiasi nuova serie quest'estate, superiore del doppio rispetto a tutte le altre. Inoltre, per FOX si tratta della migliore performance estiva dal 2016.

BH90210 racconta con una buona dose di irriverenza come, dopo aver preso tutti strade diverse in seguito alla conclusione di Beverly Hills, 90210 diciannove anni fa, i sette protagonisti (manca solo Luke Perry, morto prematuramente lo scorso marzo in seguito a un grave ictus) decidano di riunirsi quando uno di loro suggerisce che il momento sia propizio per riportare in onda la serie. Ma farlo accadere si rivela più divertente del revival stesso. Cosa succede infatti quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?