Beverly Hills, 90210: Tori Spelling conferma il revival e un'assenza nel cast

Un revival di Beverly Hills, 90210 è ufficialmente in sviluppo! Dopo settimane di speculazioni, la star Tori Spelling ha confermato ad Access Live di essere al lavoro sul rifacimento (una sorta di) della serie di culto degli Anni '90, aggiungendo che sono altrettanto vere le voci sul mancato coinvolgimento della collega Shannen Doherty.

"Sto per confermare qualcosa che è già noto?" ha detto Spelling, famosa per aver interpretato Donna Martin. L'attrice ha fatto riferimento alle foto di un paparazzo che di recente sono apparse su alcuni siti online, scatti che la ritraevano insieme con il resto del cast originario. "Ci siamo presi un caffè tra un incontro e l'altro con le reti", ha aggiunto. "È confermato. Stiamo rifacendo 90210".

Se una delle reti deciderà di acquistare lo show, Spelling ha spiegato che questo vedrà "il gruppo tornare insieme per interpretare se stesso. I fan resteranno piacevolmente sorpresi, però, perché lo collegheremo con le scene della serie. Quindi sarà il cast al completo che interpreterà una versione sopra le righe di se stesso".

"Quasi al completo". E già, perché mentre Luke Perry (Dylan McKay) quasi certamente ci sarà e "farà tutti gli episodi che potrà fare" conseguentemente ai suoi impegni in Riverdale, di cui è un membro del cast regolare, lo stesso non si può dire della Doherty (Brenda Walsh). "Ci sarebbe piaciuto coinvolgerla" ha detto Spelling, prima di aggiungere: "Non c'è nulla di concreto al momento. Se stai guardando, ci piacerebbe che lo facessi".

Secondo un precedente rumor diffuso da TVLine, la potenziale serie senza titolo vedrà i già confermati Spelling, Jennie Garth (Kelly Taylor), Jason Priestley (Brandon Walsh), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman) prestarsi a una sorta di finto documentario a puntate (apparentemente, qualcosa à la Modern Family) in cui ciascuno interpreterebbe se stesso, raccontando gli sforzi compiuti da tutti loro nel tentativo di riportare in tv le storie di Beverly Hills, 90210. In attesa dell'ordine, che prevediamo non tarderà ad arrivare, vi lasciamo con le foto di INSTARimages pubblicate da TMZ.