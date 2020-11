Bentornati anni '90: 5 Serie TV da ri-vedere su Amazon Prime Video

News Serie TV

Anche voi avete nostalgia delle grandi maratone tv degli anni Novanta? In streaming su Prime Video ci sono decine di titoli per tornare indietro nel tempo: ve ne consigliamo cinque.

Se siete cresciuti negli anni '90 ricorderete sicuramente i lunghi pomeriggi trascorsi davanti alla tv stando dietro a programmazioni ballerine e salti di episodi pur di guardare le vostra serie tv preferita. Ora che il decennio dei walkman, del Game Boy e dei pantaloni a zampa (solo per citare alcuni cimeli) è tornato di gran moda, sapete che potete ritrovare molte delle serie simbolo di quegli anni comodamente in streaming su Amazon Prime Video? Ultimamente sono entrati nel catalogo del servizio diversi titoli vintage perfetti per tornare indietro nel tempo, sentirsi un po' più giovani e magari recuperare quell'episodio che mancava per completare la maratona. Abbiamo deciso di soffermarci su cinque serie tv assolutamente iconiche e imperdibili per chi ha nostalgia di quegli anni, ma ve ne segnaliamo anche altre per permettervi di orientarvi al meglio nella vasta offerta anni '90 di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: 5 Serie TV simbolo degli anni '90 da non perdere in streaming

Agli appassionati di serie tv anni '90 (che per la verità chiamavamo ancora semplicemente "telefilm") il piccolo schermo offriva una scelta variegata e straordinariamente ricca: dai primi teen drama moderni ai medical drama di culto fino alle iconiche sitcom (moltissime sitcom!) dalle quali non si riusciva proprio a staccarsi. Qualche titolo che potete trovare su Prime Video? Gli adolescenti di Dawson's Creek, i politici di West Wing - Tutti gli uomini del presidente, la mitica Signora in giallo, le sorelle Halliwell di Streghe e persino il leggendario MacGyver. Ma ecco 5 serie tv simbolo degli anni'90 che vi faranno venire voglia di una maratona immediata.

Buffy L'ammazzavampiri

Friends

La Tata

Seinfeld

X-Files

Buffy L'ammazzavampiri

Avete letto bene: su Amazon Prime Video sono disponibili tutte le stagioni di Buffy L'ammazzavampiri, l'iconica serie tv soprannaturale di Joss Whedon incentrata sull'impavida adolescente Buffy Summers, interpretata dall'indimenticata Sarah Michelle Gellar, che lotta contro vampiri, demoni e altre forze del male a Sunnydale. A combattimenti, acrobazie (e ad effetti speciali memorabili) si affiancano storie di amicizia e di amore della Scooby Gang, il gruppo di amici pronto ad aiutare la cacciatrice quando ne ha bisogno.

Friends

Tra le tante sitcom anni '90, forse Friends vince a mani basse il titolo di serie tv più rappresentativa del decennio. Una trama semplice: sei amici, il Central Perk e un appartamento dove ridere e divertirsi tutti insieme che è diventato un po' anche casa nostra. Dopo più di 25 anni dall'ultimo episodio, ci sono dettagli e tormentoni legati alla serie che non passano mai di moda. Le storie di amicizia, amore, relazioni e problemi dei suoi protagonisti twenty-something continuano ad appassionare anche le generazioni più giovani quindi è la serie da rewatch per eccellenza.

La Tata

Tutte e sei le stagioni de La Tata, irresistibile sitcom creata dalla protagonista Fran Drescher e dal marito di allora Peter Marc Jacobson, sono in streaming su Amazon Prime Video in versione originale sottotitolata. Chi non è rimasto affezionato all'eccentrica Tata Francesca e ai suoi siparietti con le zie Assunta e Yetta? Da venditrice di cosmetici porta a porta, la protagonista si ritrova a Manhattan a servizio della ricca famiglia Sheffield e le risate sono sempre dietro l'angolo.

Seinfeld

Con i suoi 10 Premi Emmy vinti e i suoi 3 Golden Globe, Seinfeld è una delle sitcom più all'avanguardia degli anni '90. La serie segue le disavventure, a tratti anche surreali, del nevrotico cabarettista newyorchese Jerry Seinfeld e del suo strambo gruppo di amici newyorchesi. Grazie al suo stile sopra le righe e con una vocazione spiccatamente metanarrativa (il personaggio del protagonista è basato sullo stesso autore Jerry Seinfeld e anche gli altri riescono a far uscire il comico da situazioni apparentemente banali) , dettò nuove regole per la comicità in tv. In Italia non riscosse molto successo ma ora, grazie ad Amazon Prime Video, è arrivato il momento di recuperarla.

X-Files

X-Files, andata in onda tra il 1993 e il 2001 (e poi con un revival dal 2016 al 2018), è la serie tv più rappresentativa del genere sci-fi negli anni '90. I memorabili casi irrisolti degli agenti Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson), incaricati di dare una spiegazione a ciò che è apparentemente inspiegabile, appassionarono milioni di spettatori anche in Italia che capirono, tra esperimenti segreti, rapimenti alieni, creature misteriose e molto altro, che "la verità è là fuori". Su Amazon Prime Video sono disponibili ben 10 stagioni tutte da rivedere.