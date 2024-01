BEEF - Lo scontro 2: La vittoria ai Golden Globe spiana ufficialmente la strada a una seconda stagione?

News Serie TV

L'ideatore della serie Netflix Lee Sung Jin si è detto "decisamente pronto" a lavorare su un secondo capitolo, visto che l'intero progetto è stato sempre concepito come un'antologia.

L'ideatore di BEEF - Lo scontro Lee Sung Jin vuole mettere in scena un altro acceso scontro, al volante o non. Nel backstage dei Golden Globe, dopo la vittoria della serie Netflix come miglior miniserie e quella dei suoi protagonisti Steven Yeun e Ali Wong rispettivamente come miglior attore e miglior attrice in una miniserie, lo sceneggiatore ha parlato della possibilità di una seconda stagione auspicando di poterci lavorare presto. Anche se finora la serie è stata considerata come miniserie, lo sceneggiatore ha sottolineato di aver sempre pensato alla sua creazione come un'antologia. Vedremo quindi una seconda stagione incentrata su un nuovo scontro tra due carismatici personaggi?

BEEF - Lo scontro: Di cosa parla la serie vincitrice ai Golden Globe

In parte dark comedy, in parte thriller psicologico, in parte action drama, BEEF - Lo scontro racconta le conseguenze di un quasi incidente automobilistico che coinvolge due sconosciuti, lo squattrinato tuttofare Danny (Yeun) e la ricca imprenditrice Amy (Wong). Quando il furgone dell'uno e il SUV dell'altra finiscono accidentalmente col tagliarsi la strada in un parcheggio, prende il via un susseguirsi di eventi che cambierà le loro vite - all'apparenza agli antipodi - per sempre. Noi di Comingsoon.it abbiamo inserito la serie nell'elenco delle Migliori Serie TV del 2023.

Ci sarà una seconda stagione? Le ultime dichiarazioni del creatore

"Abbiamo sempre presentato la stagione agli acquirenti come una serie antologica. Ci sarebbero sempre stati nuovi personaggi. Se rimarrà una miniserie o diventerà un'antologia o se continueremo a esistere, dipenderà davvero da Netflix. Ma qualunque cosa decidano, sono decisamente pronto", ha detto Lee Sung Jin interrogato su una possibile seconda stagione. La palla passa quindi adesso a Netflix che dovrà decidere se trasformare ufficialmente BEEF - Lo scontro in una serie antologica (proprio come accaduto a The White Lotus dopo la prima stagione) oppure no. Jin ha detto di sentirsi "molto fortunato" a essere un autore e di avere ancora "tante storie da scrivere". "Quando me lo faranno sapere, sono sicuro che lo saprete anche tutti voi", ha concluso.