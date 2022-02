Becoming Elizabeth: Le prime foto della miniserie in costume su Elisabetta I

News Serie TV

Gli otto episodi del miniserie sono attesi tv, in streaming su STARZPLAY, per la prossima estate.

In occasione del TCA press tour invernale, la rete americana Starz ha diffuso le prime foto ufficiali della sua nuova miniserie in costume Becoming Elizabeth, drama di Anya Reiss che ripercorre in 8 episodi i primi anni della sesta e ultima monarca della dinastia Tudor, Elisabetta I, attesa in tv per la prossima estate, in Italia in contemporanea sul servizio streaming STARZPLAY.

La trama e il cast di Becoming Elizabeth

Dopo i successi di The White Queen, The White Princess e The Spanish Princess, tutte disponibili su STARZPLAY, con Becoming Elizabeth Starz racconta l'affascinante e mai narrata storia dei primi anni di vita della regina più iconica d'Inghilterra. Molto prima di salire al trono, la giovane Elisabetta Tudor era un'adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte di re Enrico VIII avvia un'accesa corsa al potere e i suoi figli si ritrovano ad essere le pedine in un gioco tra le grandi famiglie d'Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese. Il mondo di Becoming Elizabeth è viscerale, pericoloso e sanguinario; è un'epoca in cui tutti a corte vivono in una roulette russa, possono trovarsi in una posizione di grande potere per un momento e sotto l'ascia del boia in quello successivo; è un'epoca in cui giudizi vengono emessi rapidamente e nessuno è al sicuro.

Le immagini ritraggono la protagonista Alicia von Rittberg (Genius), nei panni di Elisabetta, oltre a Tom Cullen (Knightfall), in quelli del nobile Thomas Seymour, fratello della terza consorte di Enrico VIII, alla cui morte ne sposò la vedova, Caterina Parr, sesta e ultima moglie. Fu accusato di corteggiare la giovane futura regina Elisabetta, poi allontanata dalla corte per proteggerne l'onore. Il resto del cast include tra gli altri Romola Garai (The Hour), Jessica Raine (Patrick Melrose), Bella Ramsey (Il Trono di Spade) e Jamie Blackley (The Last Kingdom).