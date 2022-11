Becoming Elizabeth cancellata dopo una sola stagione

News Serie TV

La serie in costume con Alicia von Rittberg raccontava l'adolescenza della futura Regina d'Inghilterra Elisabetta I.

Starz ha messo la parola fine sul regno di Elisabetta Tudor prima del tempo. Becoming Elizabeth, la serie in costume che dallo scorso agosto stava raccontando gli anni dell'adolescenza della futura Regina d'Inghilterra Elisabetta I, è stata cancellata e, dunque, non avrà una seconda stagione.

A proposito di Becoming Elizabeth

Con Alicia von Rittberg (Genius) nei panni della futura monarca, Becoming Elizabeth era ambientata all'indomani della morte di Enrico VIII e della salita al trono del fratello di 9 anni Edoardo e mostrava una Elisabetta che, coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese, lottava per controllare il proprio destino e prendere il potere mentre gli uomini intorno a lei tentavano di rivendicare la sua sovranità.

Negli Stati Uniti, la serie non aveva mai superato i 200,000 spettatori in occasione dell'appuntamento domenicale su Starz. I numeri non erano eccezionali, ma neppure differivano da quelli di altre serie rinnovate dalla rete, come Heels e The Serpent Queen. In Italia continuerà a essere disponibile in streaming su LIONSGATE+.