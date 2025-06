BCT Festival Benevento 2025, Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito: "Porteremo sempre con noi Max Pezzali e Silvia"

News Serie TV

Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito hanno interpretato il giovane Max Pezzali e Silvia nella pluriacclamata serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883. Li abbiamo incontrati al BCT Festival di Benevento 2025: ecco cosa ci hanno raccontato.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, serie tv ideata da Sydney Sibilia, ha riscosso un successo clamoroso, rivelandosi una delle migliori serie tv del 2024. Solo qualche settimana fa, la seconda stagione - Nord, Sud, Ovest, Est - è stata confermata e le riprese sono già iniziate. Al BCT Festival di Benevento 2025 abbiamo incontrato Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, che nella serie interpretano rispettivamente Max Pezzali e Silvia Panayiotopoulos: ecco cosa ci hanno raccontato.

BCT Festival di Benevento 2025, Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito si raccontano: "I personaggi di Max e Silvia resteranno per sempre con noi"

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 ha debuttato a ottobre, con numeri record, su Sky e in streaming su NOW. La serie è stata anche premiata ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025 come Miglior serie commedia e Premio speciale Le rivelazioni dell'anno per Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Ambientata negli anni '90 a Pavia la serie racconta la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, il duo formato da Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli). Al BCT Festival incontriamo Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, che nella serie interpreta Silvia, primo amore di Max e musa ispiratrice di celebri canzoni (Come mai). Ma, contrariamente al duo degli 883, il suo personaggio nasce dalla commistione di diverse figure femminili che Max Pezzali ha incontrato nella sua vita, come lui stesso racconta in un'intervista.

Ludovica Barbarito e Silvia: "Grazie ai registi abbiamo costruito un personaggio che mi porterò dietro per sempre"

Ed è così che è iniziata la chiacchierata con noi giornalisti, con una domanda per Ludovica Barbarito e su come si sia approcciata a un personaggio privo di "punti di riferimento" reali, al contrario di Pezzali e Repetto: "E' stato un lavoro di gruppo" - ha risposto l'attrice - "con i registi, soprattutto, che mi hanno indirizzata e insieme abbiamo costruito questo personaggio dall'inizio alla fine ed è stato un lavoro che è durato fino all'ultimo giorno di set, perché tutti i giorni scoprivamo qualcosa di nuovo di Silvia. Perciò, è stato un lungo viaggio".

Un viaggio, ha poi aggiunto l'attrice, che le ha permesso di scoprire molti aspetti di sé stessa di cui non era consapevole: "Grazie a Silvia ho scoperto dei lati di me che non conoscevo, perciò, interpretandola c'è stato uno scambio vicendevole, non so chi abbia dato cosa a chi, ma so che la sento molto mia, ancora adesso".

Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito su Nord Sud Ovest Est e l'amore per la recitazione

Forte dello straordinario successo della serie, è stata annunciata, poche settimane fa, una seconda stagione, Nord Sud Ovest Est. Sulla seconda stagione, Elia Nuzzolo non ha potuto rivelare molto, ma ha confermato che gireranno in estate e torneranno a Pavia: "Non posso dire molto, ma sì, stiamo per iniziare, gireremo questa estate e poco altro posso dirvi...Però, torneremo a Pavia, perciò, aspettateci lì".

I due attori hanno anche condiviso quanto sia stato importante l'appoggio e il sostegno di Max Pezzali, che ha dato loro diversi consigli, quando era sul set: "Max Pezzali è venuto sul set diverse volte, a fare i sopralluoghi prima di iniziare a girare, quindi, è stato davvero disponibile e dopo la serie ci ha detto di essere molto soddisfatto e già questo è un grande premio". Nel corso della nostra chiacchierata Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito hanno rivelato un piccolo aneddoto su cosa li ha spinti a intraprendere la carriera di attori e su come "chi vuole fare l'attore lo sa molto presto". A dichiararlo è Ludovica, che ricorda anche alcune difficoltà affrontate, provenendo dalla provincia: "Ho sempre pensato che chi vuole diventare attore lo sa fin da piccolo, almeno così è stato per me. Ovviamente, provenendo dalla provincia, come Max, ho avuto ripensamenti, difficoltà, persone che non credevano in me. Però, ce l'ho messa tutta ed è successo...".

Anche per Elia Nuzzolo la rivelazione è arrivata molto presto: durante una recita di Pinocchio alle elementari. "Non saprei dire il momento esatto, ma ricordo una recita alle elementari, interpretavo Pinocchio, dovevo fingere di avere freddo e tremavo e ricordo che una bambina disse 'guarda, sembra che lui abbia davvero freddo'.

BCT Festival di Benevento 2025, Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito: "Questo lavoro ci permette di 'giocare' nel modo più serio possibile"

Ma, per Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito nel loro lavoro di attori, c'è anche modo di divertirsi? La prima a rispondere è stata Ludovica: "Questo è il lavoro più bello del mondo, ha i suoi tratti faticosi, certo, ma è anche un lavoro in cui ci divertiamo, perché giochiamo con la recitazione, che è un gioco. Perciò, sì, giochiamo quando recitiamo, ma ovviamente, come tutto richiede anche un grande impegno fisico e mentale". Anche Elia si dice d'accordo e aggiunge: "Ci chiedono di giocare nel modo più professionale possibile e poi c'è sempre il fine set...".

Eppure, non è tutto rose e fiori, come hanno rivelato subito dopo: "Il nostro è un lavoro che, per fortuna o purtroppo, comporta che talvolta devi aspettare interi mesi, anche anni per un ruolo. Non possiamo negarlo. E' così. Però non ci spaventa, è la realtà, cerchiamo di sperare che non succeda mai. Però recitare in questa serie è stata una grande opportunità e vedere che le persone ci hanno apprezzato e continuano a farlo è per noi un sogno, qualcosa a cui è ancora difficile abituarsi".

Un'ultima battuta, prima di salutarli, non può che riguardare il rapporto con la musica, altra grande protagonista di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883. Ludovica sorridendo, ha risposto entusiasta: "Ho un rapporto quasi morboso per la musica, ascolto musica a ogni occasione, è ciò che mi dà carica quando ne ho bisogno, ma anche che mi calma maggiormente. Non potrei vivere senza musica". A farle eco è stato anche Elia, che aggiunge altrettanto divertito: "Confermo tutto, durante le riprese a Pavia nel camerino aveva un microfonino per il karaoke, tutte le sere si dilettava nel karaoke. Però, sì, è vero, la musica ha una grande importanza nella mia vita e grazie a Max Pezzali ho conosciuto diversi gruppi e artisti di cui ignoravo l'esistenza. Mi ha dato un grande arricchimento".

Foto: © Alessia Giallonardo