Baywatch torna in tv: Il remake della serie cult in sviluppo alla FOX

News Serie TV

Il progetto è nelle mani di Lara Olsen, una delle sceneggiatrici del remake di Beverly Hills, 90210.

Una delle serie più popolari degli anni '90, Baywatch potrebbe tornare in tv con una nuova versione, su quella stessa FOX che solo qualche mese fa ha annunciato l'ordine di Rescue: HI-Surf, una serie che la ricorda moltissimo. La rete americana sta collaborando con la sceneggiatrice di 90210 Lara Olsen allo sviluppo di un remake dell'iconico drama, il cui cast includeva attori che sarebbero diventati leggende, a cominciare da David Hasselhoff e Pamela Anderson.

Baywatch: I primi dettagli del remake

Nella nuova serie, "audaci salvataggi nell'oceano, spiagge incontaminate e iconici costumi da bagno rossi tornano, insieme a un'intera nuova generazione di guardaspiaggia di Baywatch" nella contea di Los Angeles, si legge nella descrizione ufficiale del progetto. Questi uomini e donne "affrontano vite personali complicate e disordinate in un remake ricco di azione il quale dimostra che c'è la famiglia in cui si nasce e la famiglia che si trova".

Gli ideatori dell'originale Baywatch Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz daranno i loro contributo al remake in qualità di produttori esecutivi, insieme con Olsen. Un fenomeno internazionale senza precedenti durato 11 stagioni, la serie ha generato uno spin-off, Baywatch Nights, in onda per due stagioni tra il 1995 e il 1997, e un adattamento cinematografico, Baywatch, uscito nel 2017.