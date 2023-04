Baywatch potrebbe tornare in tv con un remake

News Serie TV

Il progetto è in mano a Fremantle, lo stesso studio di produzione dietro la serie italiana L'amica geniale.

Le soleggiate spiagge della California potrebbero tornare a ospitare una delle serie tv più iconiche di sempre. Deadline riporta che lo studio di produzione Fremantle (lo stesso dietro le serie di successo italiane L'amica geniale e The Young Pope) sta lavorando allo sviluppo di un remake di Baywatch, l'action drama degli anni '90 incentrato sul lavoro e sulle relazioni interpersonali di un gruppo di guardaspiaggia della contea di Los Angeles e successivamente delle Hawaii.

Baywatch: Un successo che attiva dagli anni '90

Il progetto, che pare abbia suscitato l'interesse di diverse realtà televisive, anche streaming, è alle primissime fasi e non dispone ancora di un team creativo. L'originale Baywatch, creata da Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, è rimasta in tv per 11 stagioni e ha reso celebrità internazionali giovani talenti come David Hasselhoff e Pamela Anderson. Una delle più viste al mondo, molto famosa e apprezzata anche in Italia (nonostante una programmazione a dir poco confusa), la serie ha generato uno spin-off, Baywatch Nights, in cui il personaggio di Hasselhoff, il guardaspiaggia Mitch Buchannon, decide di intraprendere la professione di detective privato, e un film-reunion, Baywatch: Hawaiian Wedding, in cui lo stesso personaggio è vittima del complotto di una vecchia nemesi. Nel 2017 è stato prodotto un adattamento cinematografico con Dwayne Johnson nei panni Mitch Buchannon, Zac Efron e Alexandra Daddario. Film che tuttavia non è stato un successo, almeno dal punto di vista della critica.

Questa non è la prima volta che Fremantle cerca di riportare in tv Baywatch. Ci aveva provato anche nel 2018, ma le conversazioni non avevano portato da nessuna parte. All'epoca, il direttore operativo Bob McCourt spiegò: "Pensavamo che il film avrebbe potuto darci un motivo per riavviare la serie, ma viste le recensioni contrastanti, non è successo immediatamente. Credo che, se questa versione rimasterizzata [dei vecchi episodi] viene ampiamente venduta e un nuovo pubblico si avvicina a Baywatch, allora avremo una reale indicazione sul successo di una nuova serie. Senz'altro penseremo seriamente di realizzare una nuova serie e forse verremo contattati da alcune emettenti per realizzarla".