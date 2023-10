Bass Reeves giustiziere del Selvaggio West nel trailer ufficiale della serie tv di Paramount+

News Serie TV

Lawmen: La storia di Bass Reeves debutterà sul servizio streaming il 5 novembre.

"Siete un uomo di legge o un fuorilegge?", chiede un bambino a un Bass Reeves in attesa di premere di nuovo il grilletto. "Un po' tutti e due, credo", gli risponde lui guardandosi intorno. Il leggendario pistolero statunitense realmente esistito è il protagonista della nuova serie tv di Paramount+ Lawmen: La storia di Bass Reeves, nuovo progetto dello stesso Taylor Sheridan di Yellowstone e Mayor of Kingstown. Disponibile in streaming dal 5 novembre ogni domenica con un nuovo episodio (due la prima settimana), il drama western torna a mostrarsi in anteprima con il trailer ufficiale.

A proposito di Lawmen: La storia di Bass Reeves

Con l'attore di Selma - La strada per la libertà David Oyelowo nei panni di Bass Reeves, Lawmen, potenzialmente una serie antologica in cui ogni stagione esplorerà un diverso iconico uomo di legge che ha avuto un impatto sulla Storia, inizia portandoci alla fine del XIX secolo, dopo la guerra civile americana. Nominato agente dei Marshal nello stato dell'Arkansas, l'ex schiavo Bass Reeves ottiene il difficile compito di rappresentare la legge in uno dei territori più selvaggi degli Stati Uniti, lottando contro un mondo popolato da discriminazioni di ogni genere. Gli 8 episodi della stagione, spiega Paramount+, ripercorrono "l'ascesa di Reeves dalla schiavitù alle forze dell'ordine come primo agente dei Marshal nero a ovest del fiume Mississippi. Nonostante abbia arrestato oltre 3,000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso del distintivo era notevole e ha lottato con il costo morale e spirituale delle sue azioni per il bene della sua amata famiglia".

"La nostra storia racconta l'uomo di legge, il marito, il padre", ha spiegato l'ideatore e showrunner Chad Feehan in un comunicato. "Inizia con la schiavitù e prosegue attraverso la ricostruzione fino ai primi, crudeli sussurri di Jim Crow; contiene alcuni dei racconti più noti, alcuni di quelli mai raccontati e una buona dose di altri di fantasia che riempiono lo spazio in mezzo".

Trattandosi di una produzione di Sheridan, come in tutte le produzioni di Sheridan il cast di Lawmen: La storia di Bass Reeves abbonda di grandi talenti dello schermo. In aggiunta a Oyelowo, Dennis Quaid interpreta Sherrill Lynn, un agente dei Marshal; Donald Sutherland è Isaac Parker, un giudice autorevole del tribunale di Fort Smith; Garrett Hedlund è Garrett Montgomery, un uomo che Bass assume per la sua conoscenza ed esperienza nella zona; Lauren E. Banks è Jennie Reeves, la moglie di Bass; mentre Shea Whigham veste i panni del colonnello George Reeves, il maestro onesto e incredibilmente crudele di Bass.